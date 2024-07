Stellantis e Tweddle Group collaborano al nuovo componente di analisi per il portale web Dealer Connect

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 20 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, uno dei principali fornitori di informazioni e tecnologia per l'assistenza e il supporto ai prodotti, e Stellantis, una delle case automobilistiche leader a livello mondiale, collaboreranno per creare nuovi componenti di raccolta feedback e analisi per il portale web Dealer Connect di Stellantis.

Dealer Connect fornisce già ai tecnici dei concessionari gli schemi per la manutenzione e le informazioni sul cablaggio di cui hanno bisogno per completare le riparazioni con la massima efficienza.

Con il nuovo aggiornamento, i tecnici saranno ora in grado di registrare il problema, la causa e l'azione correttiva di ogni sessione di riparazione completata.

Dealer Connect acquisirà e memorizzerà questi dati in un archivio centralizzato, consentendo a Stellantis di identificare modelli di riparazione e ottimizzare in modo più efficace la qualità dei propri prodotti e l'efficienza delle riparazioni.

"Siamo entusiasti di essere coinvolti in questo progetto rivoluzionario con Stellantis", ha affermato il presidente del gruppo Tweddle, Todd Headlee. "Questo nuovo componente aggiuntivo del sistema fornirà un database aggiornato di modelli di riparazione e soluzioni affidabili e semplificherà le autorizzazioni di riparazione per i concessionari, il tutto creando un'esperienza migliore per i clienti."

Headlee ha affermato che il progetto dimostra l'impegno di Stellantis verso soluzioni trasformative e la sua fiducia nelle capacità di Tweddle Group.

"Stellantis ci ha affidato la realizzazione e l'integrazione di questo nuovo sistema di feedback e analisi", ha affermato Headlee. "Siamo entusiasti di vedere l'impatto positivo che avrà per i suoi clienti e non vediamo l'ora di collaborare a risultati ancora più grandi in futuro."

Informazioni su Tweddle Group

Tweddle Group, un business di CJK Group, Inc., ritiene che i prodotti debbano essere facili da usare e offre soluzioni multicanale e integrate relative alle informazioni a sostegno di ogni aspetto dell'esperienza post-vendita – per responsabili di prodotto, tecnici e, soprattutto, consumatori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tweddle.com.

Informazioni su Stellantis

Stellantis N.V. è una delle principali case automobilistiche a livello mondiale che ambisce a fornire a tutti una libertà di mobilità pulita, sicura e conveniente. È nota soprattutto per il suo portafoglio unico di marchi iconici e innovativi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. Stellantis sta portando avanti il suo programma Dare Forward 2030, un audace piano strategico che apre la strada al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di diventare un'azienda tecnologica per la mobilità a zero emissioni di carbonio entro il 2038, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti, creando al contempo valore aggiunto per tutte le parti interessate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.stellantis.com.

