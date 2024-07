Stellantis en Tweddle Group werken samen aan nieuwe Analytics-component voor Dealer Connect-webportaal

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 19 juli 2024 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, een topleverancier van informatie en technologie op het gebied van productservice en -ondersteuning, en Stellantis, een van 's werelds toonaangevende autofabrikanten, gaan samenwerken om nieuwe feedbackverzamelings- en analysecomponenten te creëren voor het Stellantis Dealer Connect-webportaal.

Dealer Connect voorziet monteurs al van de onderhoudsschema's en bedradingsinformatie die ze nodig hebben om reparaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Met de nieuwe update kunnen technici nu de klacht, oorzaak en corrigerende actie - de "drie C's" - van elke voltooide reparatiesessie registreren.

Dealer Connect zal deze gegevens vastleggen en opslaan in een centraal archief. Stellantis kan hiermee de reparatiepatronen in kaart brengen en de kwaliteit van zijn producten en de efficiëntie van reparaties effectiever optimaliseren.

"We vinden het geweldig om samen met Stellantis betrokken te zijn bij dit baanbrekende project," zegt Todd Headlee, president van Tweddle Group. "Deze nieuwe systeemuitbreiding zorgt voor een lopende database met reparatiepatronen en betrouwbare oplossingen. Dit maakt reparatietoestemmingen eenvoudiger voor dealers en het verbetert de klantervaring."

Headlee verwees naar de inzet van Stellantis voor transformatieve oplossingen en het gestelde vertrouwen in de capaciteiten van de Tweddle Group voor dit project.

"Stellantis heeft ons de bouw en integratie van dit nieuwe feedback- en analysesysteem toevertrouwd," aldus Headlee. "We zijn enthousiast over de positieve impact die het zal hebben voor zijn klanten en we kijken ernaar uit om in de toekomst nog grotere dingen met Stellantis te bereiken."

Over Tweddle Group

Tweddle Group, een divisie van CJK Group, Inc., vindt dat producten eenvoudig te gebruiken moeten zijn en levert geïntegreerde informatieoplossingen via meerdere kanalen ter ondersteuning van elk aspect van de ervaring na verkoop – voor productmanagers, technici en -vooral- consumenten. Ga voor meer informatie naar www.tweddle.com.

Over Stellantis

Stellantis N.V. is een van 's werelds toonaangevende autofabrikanten die streeft naar schone, veilige en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Het is vooral bekend om zijn unieke portfolio van iconische en innovatieve merken, waaronder Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move en Leasys. Stellantis voert zijn Dare Forward 2030 uit, een gedurfd strategisch plan dat de weg baant voor het bereiken van de ambitieuze doelstelling om tegen 2038 een koolstofneutraal mobiliteitstechnologiebedrijf te zijn, met een procentuele compensatie van de resterende uitstoot in één cijfer, waarbij het toegevoegde waarde creëert voor alle belanghebbenden. Ga voor meer informatie naar www.stellantis.com.

