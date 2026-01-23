Trasformare i rifiuti in risorse preziose: la soluzione innovativa MORPHIT trasforma i rifiuti edili in materiali da costruzione sostenibili.

AMBURGO, Germania, 23 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Oltre il 30% dei rifiuti dell'UE e oltre il 40% delle emissioni globali sono generati dal settore edile. I rifiuti prodotti in questo settore sono particolarmente difficili da gestire, in quanto eterogenei e composti da materiali diversi. In collaborazione con l'azienda israeliana di costruzioni ROM, Practical Innovation ha sviluppato MORPHIT, la prima tecnologia brevettata al mondo progettata per risolvere questo problema globale. MORPHIT produce un materiale da costruzione performante fino all'80% di rifiuti edili non riciclati, senza la necessità di complessi processi di separazione o smistamento. Il risultato è un materiale portante che può essere utilizzato per realizzare blocchi, muri e pareti divisorie.

La tecnologia di ROM trasforma i rifiuti edili, come cemento, intonaco, ceramica, piastrelle, polvere di pietra, sabbia e vetro, in materiali da costruzione. Grazie al processo di produzione brevettato, i rifiuti possono essere trasformati in materiali da costruzione durevoli e resistenti senza ulteriori fasi di smistamento. Inoltre, questo metodo offre notevoli vantaggi in termini di costi, in quanto non sono previsti costi per i nuovi materiali da costruzione né spese per lo smaltimento in discarica dei rifiuti edili.

ROM sta aprendo la strada a un ecosistema edilizio completamente chiuso. Ciò non solo comporta un minore impatto ambientale, ma anche un uso più efficiente delle risorse già disponibili. Inoltre, le emissioni di CO2 diminuiscono grazie alla riduzione dei rifiuti da smaltire e all'eliminazione dell'estrazione, del trasporto e della lavorazione di nuovi materiali.

ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. è uno dei principali appaltatori di finiture nel settore edile israeliano e fa parte del Gruppo Luzon. Fin dalla sua fondazione nel 1991, ROM è uno degli appaltatori più esperti del Paese. Practical Innovation è un'azienda leader nell'innovazione, specializzata nello sviluppo di idee e tecnologie rivoluzionarie.

