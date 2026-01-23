Transformer les déchets en trésor : la solution innovante Morphit transforme les déchets de construction en matériaux de construction durables

Hambourg, Allemagne, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le secteur de la construction génère plus de 30 % des déchets de l'UE et plus de 40 % des émissions mondiales. Les déchets produits dans ce secteur sont particulièrement difficiles à gérer, car ils sont diversifiés et composés de différents matériaux. C'est dans ce contexte que l'entreprise de construction israélienne ROM a développé, en collaboration avec Practical Innovation, MORPHIT : la première technologie brevetée au monde conçue pour résoudre ce problème mondial. Cette technologie permet de produire un matériau de construction performant à partir de 80 % de déchets de construction non recyclés, sans processus de séparation ou de tri complexes. Le résultat est un matériau porteur qui peut servir à fabriquer des blocs, des murs et des cloisons.

La technologie ROM permet de produire des matériaux de construction à partir de déchets de chantier, tels que du béton, du plâtre, de la céramique, des carreaux, de la poudre de pierre, du sable ou encore du verre. Grâce à un procédé de production breveté, il est possible de transformer ces déchets en matériaux de construction durables et résistants, sans qu'il soit nécessaire de les trier au préalable. Cette méthode présente également des avantages financiers considérables, car elle ne nécessite ni coût de matériaux pour les nouveaux matériaux de construction, ni dépense pour la mise en décharge des déchets de chantier.

ROM ouvre ainsi la voie à un écosystème de construction entièrement fermé. Elle permet ainsi de réduire l'impact environnemental et d'utiliser plus efficacement les ressources existantes. Les émissions de CO₂ sont de plus réduites, car moins de déchets sont éliminés et l'extraction, le transport et le traitement de nouveaux matériaux sont évités.

À propos :

ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. est l'un des principaux entrepreneurs en finition du secteur de la construction en Israël et fait partie du groupe Luzon. Depuis sa création en 1991, ROM est l'un des entrepreneurs les plus expérimentés du pays. Practical Innovation est une entreprise innovante de premier plan, spécialisée dans le développement d'idées et de technologies révolutionnaires.

