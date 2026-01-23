Afval omzetten in schatten - Innovatieve oplossing MORPHIT transformeert bouwafval in duurzaam bouwmateriaal

HAMBURG, Duitsland, 23 januari 2026 /PRNewswire/ -- Meer dan 30% van het afval in de EU en meer dan 40% van de wereldwijde uitstoot wordt gegenereerd door de bouwsector. Het afval dat in deze sector wordt geproduceerd, is bijzonder moeilijk te beheren, omdat het divers is en uit verschillende materialen bestaat. In samenwerking met Practical Innovation heeft het Israëlische bouwbedrijf ROM MORPHIT ontwikkeld: 's werelds eerste gepatenteerde technologie die is ontworpen om dit wereldwijde probleem op te lossen. Deze technologie produceert hoogwaardig bouwmateriaal uit tot 80 % niet-gerecycled bouwafval, zonder complexe scheidings- of sorteerprocessen. Het resultaat is een dragend materiaal dat kan worden gebruikt voor het maken van blokken, muren en scheidingswanden.

De technologie van ROM produceert bouwmaterialen uit bouwafval, waaronder beton, gips, keramiek, tegels, steenpoeder, zand en glas. Dankzij het gepatenteerde productieproces kan het afval zonder verdere sortering worden verwerkt tot duurzame, resistente bouwmaterialen. Bovendien biedt deze methode aanzienlijke kostenvoordelen, aangezien er geen materiaalkosten zijn voor nieuwe bouwmaterialen en geen kosten voor de storting van bouwafval.

ROM maakt de weg vrij voor een volledig gesloten bouwecosysteem. Dit leidt niet alleen tot een lagere milieu-impact, maar ook tot een efficiënter gebruik van bestaande hulpbronnen. Bovendien wordt de CO₂-uitstoot verminderd doordat er minder afval wordt afgevoerd en de winning, het transport en de verwerking van nieuwe materialen worden geëlimineerd.

Over:

ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. is een van de toonaangevende afwerkingsbedrijven in de Israëlische bouwsector en maakt deel uit van de Luzon Group. Sinds de oprichting in 1991 is ROM een van de meest ervaren aannemers in het land. Practical Innovation is een toonaangevend innovatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van baanbrekende ideeën en technologieën.

- Foto is beschikbaar bij AP –

Contact:

Industrie-Contact AG

Uwe Schmidt

[email protected]

Tel: +49 179 399 57 71