Una vittoria olandese nel deserto: il DJ e produttore Martin Garrix chiude in bellezza il trionfale Gran Premio Heineken Silver di Las Vegas

Come partner globale della Formula 1®, Heineken® vanta una ricca storia di festeggiamenti e di amplificazione di alcuni dei momenti clou globali di questo sport, inclusa questa storica corsa che precede le festività. La combinazione di F1®, Las Vegas e Heineken® forma una triade perfetta per l'intrattenimento più spettacolare e per esperienze eccezionali degli appassionati, oltre a essere lo sfondo ideale per gustarsi una Heineken® Silver, la fantastica birra con grado alcolico moderato lanciata dal brand come recentissima innovazione di prodotto negli Stati Uniti.

Un brindisi sul podio con Heineken® Dopo la vittoria di Verstappen, i festeggiamenti sul podio celebrati con una Las Vegas scintillante di luci al neon sullo sfondo sono stati arricchiti da una performance esclusiva della superstar globale Martin Garrix, DJ e produttore. Il suo set, un'interazione sinfonica tra luci e musica, è risuonato nei cuori dei fan e ha concluso in modo esaltante il weekend di gare. Questa ambientazione epica ha dato il via ai festeggiamenti sul podio dopo la prima gara di F1® a Las Vegas in oltre 40 anni.

Uno spettacolo sfarzoso con tantissime celebrità Il GRAN PREMIO DI FORMULA 1 HEINEKEN SILVER DI LAS VEGAS 2023 ha richiamato molti nomi illustri al maggior spettacolo di intrattenimento degli ultimi decenni. Tra i nomi noti che si sono goduti questa gara ad alto numero di ottani, un vero festival di velocità e di potenza delle celebrità, sono stati avvistati Patrick Dempsey, Brad Pitt, ASAP Rocky, Rihanna, Simone Ashley e Shaquille O'Neal.

Heineken® ha anche portato l'intrattenimento durante le corse a un livello superiore con la Heineken House, un edificio a tre piani, con cui la scena della vita notturna di Las Vegas arriva a bordo pista grazie a numerose star come DJ Pee .Wee (Anderson . Paak), DJ Tennis b2b Carlita e tanti altri nomi illustri.

Inoltre il brand olandese è stato il primissimo produttore di birra a fare pubblicità sull'iconica Sphere, illuminando lo skyline di Las Vegas con immagini epiche del ghiaccio che hanno affascinato la città e ne hanno consolidato la posizione di innovatrice dell'intrattenimento.

Il DJ e produttore Martin Garrix, famoso nel mondo, ha dichiarato: "Da quando ho iniziato a collaborare con Heineken® ai festeggiamenti per alcune gare di questa stagione, Las Vegas era l'appuntamento a cui tenevo di più. L'energia del pubblico e degli appassionati è stata incredibile e sono davvero onorato di essermi potuto esibire all'edizione inaugurale del Gran Premio di Formula 1 Heineken Silver di Las Vegas 2023!".

Bram Westenbrink, direttore commerciale di Heineken®, ha commentato: "Questo weekend di gare ha rappresentato l'essenza della partnership di Heineken® con lo sport, e ha offerto il massimo in termini di intrattenimento. È stata più di una gara e ha riunito l'attività entusiasmante delle corse con esperienze indimenticabili per i fan. Che modo fantastico di lanciare la F1 a Las Vegas: è stato un debutto storico".

Da quando è entrata nel mondo dei motorsport nel 2016, Heineken® si impegna a cambiare realmente l'atteggiamento nei confronti della guida in stato di ebbrezza e a maggio del 2022 ha rilanciato la campagna 'When You Drive, Never Drink'. Heineken® proseguirà nell'innovazione attraverso le campagne pubblicitarie in collaborazione con la F1® grazie al marketing creativo 2023 'When You Drive, Never Drink' in programma a breve. Oltre a queste iniziative, Heineken® si è impegnata a investire oltre il 10% di tutti i budget per il settore dei media a sostegno di programmi per il consumo responsabile.

L'iconico portafoglio di prodotti Heineken® consente ai consumatori di scegliere come festeggiare la propria esperienza di F1®: con Heineken® Silver, la nuova fantastica birra con grado alcolico moderato considerata come la novità più importante del brand sul mercato USA, oppure con Heineken® 0.0, la birra analcolica più conosciuta al mondo.

