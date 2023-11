Delícia holandesa no deserto: o DJ e produtor Martin Garrix encerra o triunfante Grande Prémio Heineken Silver Las Vegas

Na qualidade de parceira global da Fórmula 1®, a Heineken® possui um historial rico de celebração e amplificação de alguns dos maiores momentos globais neste desporto – incluindo esta corrida histórica. A F1®, Las Vegas e a Heineken® são a combinação perfeita para um entretenimento de grande categoria e experiências excecionais para os fãs, proporcionando o cenário perfeito para apreciar uma Heineken® Silver, uma cerveja leve de grande qualidade lançada como o mais recente produto inovador da marca nos EUA.

Um brinde no pódio com a Heineken® Depois da vitória de Verstappen, as celebrações no pódio, com as luzes brilhantes dos néons de Las Vegas em pano de fundo, foram elevadas por uma atuação exclusiva de Martin Garrix, famoso DJ global e produtor. O cenário, uma interação sinfónica de luz e música, ecoou nos corações dos fãs, assinalando um emocionante encerramento do fim de semana da corrida. O cenário épico deu início às celebrações no pódio após a primeira corrida de F1® em Las Vegas em mais de 40 anos.

Extravagância e celebridades O GRANDE PRÉMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS 2023 atraiu um conjunto das personalidades mais famosas ao maior espetáculo de entretenimento das últimas décadas. Entre as celebridades, Patrick Dempsey, Brad Pitt, ASAP Rocky, Rihanna, Simone Ashley e Shaquille O'Neal foram vistos a apreciar a corrida de oito octanas, tornando- o num verdadeiro festival de velocidade e estrelato.

A Heineken® também levou o entretenimento na própria corrida ao nível seguinte com a Heineken House, com três níveis, trazendo o panorama noturno de Las Vegas para a pista, onde estiveram estrelas como DJ Pee .Wee (Anderson . Paak), DJ Tennis b2b Carlita e muitos outros.

A marca de cerveja holandesa foi também a primeira a fazer publicidade na icónica Sphere, iluminando o céu de Las Vegas com imagens épicas sob a temática do gelo que cativaram a cidade, solidificando a sua posição como pioneira no setor do entretenimento.

Martin Garrix, famoso DJ e produtor em todo o mundo, afirmou: "Desde que passei a fazer parte da equipa da Heineken® para celebrar em determinadas corridas nesta época, Vegas era aquela pela qual eu mais ansiava. A energia da multidão e dos fãs foi fantástica e sinto-me super honrado por ter podido tocar na primeiríssima edição do Grande Prémio de Fórmula 1 Heineken Silver Las Vegas!"

Bram Westenbrink, Diretor Comercial da Heineken®: "A corrida deste fim de semana resumiu a essência da parceria da Heineken® com o desporto, proporcionando o que há de melhor no entretenimento. Foi mais do que uma corrida, fundindo a emocionante ação da corrida com as inesquecíveis experiências dos fãs. Que forma de introduzir a F1 em Vegas – uma estreia de referência.

Desde que entrou no mundo do desporto motorizado em 2016, a Heineken® empenhou-se numa mudança efetiva face às atitudes relativas à condução sob o efeito do álcool e voltou a lançar a sua campanha "When You Drive, Never Drink" em maio de 2022. A Heineken® irá continuar a inovar através das suas campanhas de marketing com a F1®, estando prevista para breve a campanha criativa de 2023 intitulada "When You Drive, Never Drink". Além disso, a Heineken® comprometeu-se a investir mais de 10% de todos os orçamentos para multimédia para apoiar os programas de consumo responsável de bebidas alcoólicas.

A icónica carteira de produtos da Heineken® permite aos consumidores escolherem a forma como pretendem celebrar a sua experiência na F1® —seja com a Heineken® Silver, a nova cerveja leve de grande qualidade, considerada como a inovação mais significativa da marca no mercado norte-americano, ou com a Heineken® 0.0, a cerveja sem álcool mais popular do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280938/Heineken_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280937/Heineken_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280935/Heineken_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280936/Heineken_4.jpg