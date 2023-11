Delícia holandesa no deserto: DJ e produtor Martin Garrix encerra o triunfante Grande Prêmio Heineken Silver Las Vegas!

Como parceira internacional da Fórmula 1®, a Heineken® tem uma rica história de celebração e amplificação de alguns dos maiores momentos mundiais do esporte, incluindo esta histórica corrida do advento. A combinação da F1®, Las Vegas e Heineken® é a trindade perfeita para entretenimento de classe mundial e experiências excepcionais para os fãs, ao oferecer o cenário perfeito para desfrutar com uma Heineken® Silver, uma cerveja light de classe mundial lançada como a mais recente inovação de produto da marca nos EUA.

Um brinde ao pódio com a Heineken® Depois que Verstappen conquistou a vitória, as comemorações do pódio, tendo como segundo plano o néon cintilante de Las Vegas, foram elevadas por uma atuação exclusiva do DJ e produtor mundialmente famoso, Martin Garrix. Sua apresentação, uma interação sinfônica de luz e música, reverberou através dos corações dos fãs, marcando um emocionante encerramento do fim de semana de corrida. A apresentação épica deu início às comemorações no pódio após a primeira corrida de F1® em Las Vegas em mais de 40 anos.

Como extravagância repleta de celebridades, o GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS de 2023 atraiu muitas celebridades para o maior espetáculo de entretenimento em décadas. Entre as celebridades, Patrick Dempsey, Brad Pitt, ASAP Rocky, Rihanna, Simone Ashley e Shaquille O'Neal foram vistos acompanhando a corrida de alta octanagem, que resume um verdadeiro festival de velocidade e poder de estrelas.

A Heineken® também elevou o entretenimento nas corridas ao próximo nível com a Heineken House de três níveis, trazendo a vida noturna de Las Vegas às pistas, ao apresentar uma programação repleta de estrelas com DJ Pee .Wee (Anderson . Paak), DJ Tennis b2b Carlita, e muito mais.

A marca de cerveja holandesa também foi a primeira empresa de cerveja a anunciar no emblemático Sphere, iluminando o horizonte de Las Vegas com visuais épicos com tema de gelo que cativaram a cidade, ao consolidar sua posição como pioneira no entretenimento.

O DJ e produtor de renome mundial, Martin Garrix, disse: "Desde que entrei na Heineken® para comemorar em certas corridas nesta temporada, Las Vegas era algo pela qual estava realmente ansioso. A energia da multidão e dos fãs foi incrível, e estou super honrado por ter atuado na primeira edição do Grande Prêmio de Fórmula 1 Heineken Silver Las Vegas!"

Bram Westenbrink, Diretor Comercial na Heineken®: "Este fim de semana de corrida personificou a essência da parceria da Heineken® com o esporte; oferecendo o que há de mais moderno em entretenimento." Foi mais do que uma corrida, ao combinar ação vibrante com experiências inesquecíveis aos fãs. Que modo de apresentar a F1 a Las Vegas – uma estreia marcante.

Desde que fez parte do mundo do automobilismo em 2016, a Heineken® tem estado comprometida com uma mudança real em torno das atitudes quanto à direção sob o efeito do álcool e relançou sua campanha 'Quando Dirigir, Nunca Beba' em maio de 2022. A Heineken® continuará inovando mediante suas campanhas de marketing com a F1®, com seu lema de 2023 'Quando Dirigir, Nunca Beba' chegando em breve. Além disto, a Heineken® se comprometeu a investir mais de 10% de todos os orçamentos de mídia para respaldar programas de consumo responsável.

O emblemático portfólio de produtos da Heineken® permite que os consumidores escolham como desejam celebrar sua experiência F1® seja com a Heineken® Silver, a nova cerveja light de classe mundial aclamada como a inovação mais significativa da marca no mercado dos EUA, ou com a Heineken® 0.0, a cerveja sem álcool mais popular do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280938/Heineken_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280937/Heineken_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280935/Heineken_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280936/Heineken_4.jpg

FONTE Heineken

