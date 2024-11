VENDEE GLOBE: ALAN ROURA, HUBLOT E TUTTA LA SVIZZERA ALLA VIGILIA DELLA SFIDA SPORTIVA PIÙ ESTREMA! Italia - Italiano USA - English Hublot SA 11 nov, 2024, 17:30 GMT Condividi articolo Condividi articolo NYON, Svizzera, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Orgoglio, gioia e determinazione. Queste sono le tre emozioni condivise da Alan Roura e da tutto lo staff di Hublot a pochi giorni dalla partenza della decima edizione del Vendée Globe. Insieme, si preparano ad affrontare la sfida sportiva in solitaria più estrema al mondo e a sperimentare il ritmo coinvolgente della competizione. To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot Continue Reading

BIG BANG UNICO SAILING TEAM - ALAN ROURA BIG BANG UNICO SAILING TEAM - ALAN ROURA BIG BANG UNICO SAILING TEAM - ALAN ROURA BIG BANG UNICO SAILING TEAM - RUBBER BIG BANG UNICO SAILING TEAM BIG BANG UNICO SAILING TEAM

Ha un appuntamento con gli oceani. Alle 13.02 di domenica 10 novembre, Alan Roura partirà ufficialmente per il suo terzo Vendée Globe consecutivo a bordo dell'IMOCA Hublot, facendo entrare il suo nome e quello della prestigiosa manifattura orologiera nella storia dello sport svizzero!

"L'emozione è forte come sempre, forse anche più forte di quattro anni fa, perché il pubblico è tornato e il sostegno popolare è ancora più folle di quanto ricordassi", ha spiegato il velista 31enne a pochi giorni dalla partenza, con al polso il suo orologio da collezione "Big Bang Unico Sailing Team" in fibra di carbonio.

Nelle ultime tre settimane, circa 2,5 milioni di persone sono accorse a Les Sables d'Olonne per ammirare le spettacolari imbarcazioni e salutare i velisti solitari che si preparano ad affrontare il mondo. Un'affluenza record, quattro anni dopo un'edizione che si era svolta a porte chiuse a causa dell'epidemia di Covid 19, che dovrebbe ripetersi domenica per la leggendaria discesa del canale a Les Sables d'Olonne!

"L'unica cosa che conta è superarsi"

Quasi 1.000 giorni fa, il giovane skipper svizzero ha bussato alla porta di Hublot per condividere il suo progetto e il suo desiderio di affrontare "l'Everest dei mari". La sua combattività, la sua passione, la sua audacia e il suo entusiasmo hanno conquistato immediatamente la celebre manifattura.

"Non abbiamo bisogno di calcare la mano sulla nostra collaborazione con Alan. Il nostro DNA marittimo è nel nostro nome: Hublot. Siamo una manifattura nata con un'apertura sull'oceano. La tecnologia delle regate oceaniche progredisce con la stessa velocità della nostra ricerca e sviluppo. Il Big Bang Unico Sailing Team, lanciato di recente, rappresenta il meglio di quanto sappiamo fare per affrontare gli oceani. Fino ad ora, perché per Hublot, come per Alan, l'unica cosa che conta è superare se stessi", afferma Julien Tornare, CEO di Hublot.

Una filosofia condivisa anche dal velista più esperto della sua generazione, che ha completato due Vendée Globe e detiene il record del Nord Atlantico. "In Svizzera, abbiamo tutti una certa idea di prestazione, precisione e impegno. Non sono una persona che dà le cose per scontate, perché quando si è troppo sicuri si finisce per sbattere contro un muro. Voglio spingermi oltre, superare gli altri, ma soprattutto superare me stesso".

"Una meravigliosa avventura umana"

La cronometro è ufficialmente iniziata per Alan Roura, che ora ha davanti a sé circa 45.000 chilometri. Lasciandosi alle spalle il leggendario Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn, Alan Roura dovrà dare il meglio di sé per affrontare questa sfida straordinaria, senza assistenza né scali, che solo 200 velisti sono riusciti a superare da quando l'evento è stato creato 35 anni fa!

Lungo il percorso, lo skipper dovrà senza dubbio affrontare una serie di sfide, ma Alan Roura sa di poter contare sull'immancabile sostegno dei partner di questo progetto al 100% svizzero e di un'intera nazione che fa il tifo per il suo velista. "Il mio desiderio per questa Vendée Globe è di condividere la gioia di stare in mare con il mio team, i miei partner e tutti gli svizzeri che mi seguono. Sì, ci saranno difficoltà, alti e bassi, scherzi del destino. Fanno parte del gioco. Ma voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e dimostrare che il Vendée Globe è soprattutto una grande avventura umana!"

HUBLOT

Hublot è una manifattura orologiera svizzera fondata nel 1980 con sede a Nyon. Dirompente per definizione, fin dalla sua prima creazione abbina oro e cinturino in caucciù ad una cassa ispirata all'oblò delle navi (hublot in francese). Nasce così l'«Art of Fusion»: una fusione di tradizioni e innovazioni, di mestieri, di universi e di talenti che diventerà il tratto distintivo estetico e tecnico del marchio.

Questa identità si rafforza nel 2005 con il Big Bang, che consacra un impareggiabile know-how in termini di complicazioni, movimenti di manifattura e materiali innovativi. Carbonio, titanio, ceramica e zaffiro vengono portati a livelli estremi.

Questa orologeria d'avanguardia e di alta qualità si riassume nella filosofia «Be First, Unique and Different». Da essa nasceranno, una dopo l'altra, altre collezioni dal design innovativo: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang e Manufacture Pieces, basate sulla maestria di Hublot nella lavorazione dei materiali (Magic Gold, ceramica in colori vivaci, zaffiro), e nei movimenti di manifattura (cronografo Unico, Meca-10 e grandi complicazioni come il Tourbillon, la Ripetizione Minuti Cathedral e i movimenti dedicati ai Manufacture Pieces).

L'universo Hublot comprende partnership forti, tra cui il calcio. «Hublot Loves Football» diventa l'inno dei più grandi eventi di questo sport (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) e dei suoi ambasciatori. Lo stesso amore riservato al pallone si estende all'arte, al design, alla musica, allo sport, alla gastronomia e alla navigazione. E per finire, sensibile alle grandi sfide del nostro tempo, Hublot si impegna per la responsabilità ambientale attraverso progetti comuni portati avanti con SORAI e Polar Pod.

Oltre 140 boutique condividono questo entusiasmo e questi valori, oltre al sito e-commerce Hublot.com.

BIG BANG UNICO SAILING TEAM

REFERENZA CASSA FONDELLO LUNETTA

441.QX.1149.NR.ARA24 Edizione limitata di 100 esemplari Fibra di carbonio nera lucida Diametro: 42 mm Spessore: 14,5 mm Impermeabilità: 10 ATM Fibra di carbonio nera lucida Fibra di carbonio nera lucida

QUADRANTE MOVIMENTO CINTURINO E CHIUSURA PREZZO Nero opaco Movimento HUB1280 Cronografo a carica automatica di manifattura Unico Frequenza: 4 Hz (28.800 altern./ora) Riserva di carica (ore): 72 Numero di componenti: 354 Rubini: 43 Tessuto nero con chiusura in Velcro® e fibbia sportiva in ceramica nera Cinturino aggiuntivo in caucciù nero e giallo foderato e strutturato Chiusura con fibbia deployante in ceramica nera e titanio placcato nero 22.900,00 CHF 26.200,00 EUR 25.200,00 USD 21.600,00 GBP

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554179/Hublot_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554184/Hublot_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554188/Hublot_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554189/Hublot_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554190/Hublot_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554191/Hublot_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg