VENDEE GLOBE : ALAN ROURA, HUBLOT ET TOUTE LA SUISSE AU SEUIL DU PLUS EXTREME DES DEFIS SPORTIFS !

Il a rendez-vous avec les océans. A 13 h 02, dimanche 10 novembre, Alan Roura prendra officiellement le départ de son troisième Vendée Globe consécutif à bord de l'IMOCA Hublot, inscrivant définitivement son nom et celui de la prestigieuse manufacture horlogère dans l'Histoire du sport helvétique !

"L'émotion est toujours aussi forte, peut-être encore davantage qu'il y a quatre ans parce que le public est de retour et que ce soutien populaire est encore plus fou que dans mes souvenirs", expliquait à quelques jours du départ le marin de 31 ans, sa montre collector en fibre de carbone "Big Bang Unico Sailing Team" au poignet.

Depuis trois semaines, ce sont en effet quelque 2,5 millions de personnes qui sont venues se presser aux Sables d'Olonne pour admirer les spectaculaires bateaux et saluer les solitaires qui s'apprêtent à partir à l'assaut de la planète. Une affluence record, quatre ans après une édition qui s'était tenue à huis-clos en raison de l'épidémie de Covid-19, et qui devrait à nouveau se vérifier dimanche pour la légendaire descente du chenal des Sables d'Olonne !

"La seule chose qui compte, c'est le dépassement"

Voilà près de 1000 jours, le jeune marin suisse était venu toquer à la porte de Hublot pour partager son projet et son envie de performer sur "l'Everest des mers". Sa pugnacité, sa passion, son audace et son enthousiasme avaient immédiatement conquis la célèbre manufacture.

« Nous n'avons pas besoin de forcer le trait de notre collaboration avec Alan. Notre ADN maritime est dans notre nom : Hublot. Nous sommes une manufacture née avec une ouverture sur l'océan. La technologie de la course au large progresse aussi vite que notre R&D. La Big Bang Unico Sailing Team lancé dernièrement, représente ce que nous savons faire de plus performant pour affronter les océans. Jusqu'à ce jour, car pour Hublot comme pour Alan, la seule chose qui compte, c'est le dépassement », salue ainsi Julien Tornare, CEO de Hublot.

Une philosophie que partage aussi le marin le plus expérimenté de sa génération, finisher de deux Vendée Globe et détenteur du record de l'Atlantique Nord. "En Suisse, nous avons tous une certaine idée de la performance, de la précision et de l'engagement. Je ne suis pas quelqu'un qui vit sur ses acquis parce qu'avoir trop de certitudes, c'est l'assurance de finir dans le mur. Je veux pousser le curseur toujours plus loin, dépasser les autres, mais surtout me dépasser moi-même".

"Une formidable aventure humaine"

Le contre-la-montre vient donc officiellement de commencer pour Alan Roura, qui a désormais quelque 45 000 kilomètres devant l'étrave. En laissant dans son sillage les légendaires cap de Bonne Espérance, cap Leeuwin et cap Horn, Alan Roura devra aller au bout de lui-même pour relever ce défi hors norme, sans assistance et sans escale, que seuls 200 marins ont su relever depuis la création de l'épreuve, voilà 35 ans !

En chemin, nul doute que le marin va devoir affronter nombre d'épreuves, mais Alan Roura sait qu'il pourra compter sur le soutien sans faille des partenaires de ce projet 100 % suisse, et derrière lui toute une nation qui encourage son marin. "Mon souhait sur ce Vendée Globe, c'est de partager avec toute mon équipe, mes partenaires, et tous les Suisses qui me suivent, mon bonheur d'être en mer. Oui, il y aura des difficultés, des aléas, des coups du sort. Ils font partie du jeu. Mais je veux me concentrer sur le positif, et montrer qu'un Vendée Globe est avant tout une formidable aventure humaine !"

HUBLOT

Hublot est une manufacture horlogère suisse fondée en 1980 et installée à Nyon. Disruptive par essence, elle associe dès sa première création or et bracelet caoutchouc au sein d'une boîte inspirée d'un hublot de bateau. Ainsi nait l'« Art de la Fusion » des traditions et innovations, des métiers, univers et talents. Il devient sa signature esthétique et technique.

Cette identité se renforce en 2005 avec la Big Bang. Elle affirme un savoir-faire inégalé en termes de complications, mouvements manufacture et matériaux de pointe. Carbone, titane, céramique et saphir y sont développés à l'extrême.

Cette horlogerie d'avant-garde et de haute qualité se résume dans la philosophie « Be First, Unique and Different ». Elle donne progressivement vie à d'autres collections au design innovant : Classic Fusion, Shaped Collection (Spirit of Big Bang, Square Bang) et Manufacture Pieces. Elles reposent sur un savoir-faire des matériaux chers à Hublot (Magic Gold, céramiques de couleurs vives, saphir) et sur ses mouvements manufacture (chronographe Unico, Meca-10, et grandes complications (Tourbillon, Répétition Minute Cathédrale et mouvements dédiés aux Manufacture Pieces).

L'univers Hublot se déploie autour de partenariats puissants, dont le football. « Hublot Loves Football » devient l'hymne des plus grands événements de la discipline (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) et de ses ambassadeurs. Cet amour du ballon rond se poursuit dans l'art, le design, la musique, le sport, la gastronomie, la navigation. Enfin, concernée par les enjeux de son temps, Hublot s'implique dans l'écoresponsabilité par le biais de projets communs avec SORAI et Polar Pod.

Plus de 140 boutiques en partagent la ferveur et les valeurs, aux côtés du site e-commerce Hublot.com.

BIG BANG UNICO SAILING TEAM

RÉFÉRENCE BOÎTIER FOND DE BOÎTIER LUNETTE

441.QX.1149.NR.ARA24 Limitée à 100 exemplaires Fibre de carbone noir brillant Diamètre : 42 mm Épaisseur : 14,5 mm Étanchéité : 10 ATM Fibre de carbone noir brillant Fibre de carbone noir brillant

CADRAN MOUVEMENT BRACELET ET FERMOIR PRIX Noir mat Mouvement HUB1280 Chronographe Manufacture Unico à remontage automatique Fréquence : 4 Hz (28 800 A/h) Réserve de marche (heures) : 72 Nombre de composants : 354 Rubis : 43 Tissu noir avec Velcro® et boucle sport en céramique noire Bracelet supplémentaire en caoutchouc ligné et structuré noir et jaune Fermoir à boucle déployante en céramique noire et titane plaqué noir 22'900.00 CHF 26'200.00 EUR 25'200.00 USD 21'600.00 GBP

