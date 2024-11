環法大帆船賽：ALAN ROURA、HUBLOT宇舶表與整個瑞士準備迎接最極限的體育挑戰！

一場與海洋的約會蓄勢待發。於11月10日(星期日)13:02,Alan Roura正式啟程,連續第三次參加環法大帆船賽(Vendée Globe),駕駛著IMOCA Hublot,將他的名字和這個知名鐘錶品牌共同銘刻於瑞士體育歷史的篇章中!

「這份情感依舊強烈,也許比四年前更強烈,因為公眾的支持回來了,且熱情比我記得的還要瘋狂。」這位31歲的帆船手在比賽前幾天如此解釋,腕上佩戴著他那款收藏版碳纖維「Big Bang Unico Sailing Team」腕錶。

在過去的三週裡,約有250萬人聚集在勒薩布勒多隆(Les Sables d'Olonne),欣賞壯觀的帆船,並向準備迎接這場驚人環球之旅的單人帆船手們致敬。這一創紀錄的觀眾人數,比起四年前因應新冠疫情而無觀眾的上一屆,今年的比賽將迎來更多人潮,並預計在星期日再次出現,為傳奇般的「勒薩布勒多隆運河」時刻增添光彩!

「唯一重要的就是突破自己的極限。」

將近1000天前,這位年輕的瑞士帆船手敲開了Hublot宇舶表的大門,分享了他的計劃和挑戰「海上珠穆朗瑪峰」的渴望。他的鬥志、熱情、大膽和熱忱立即打動了這家傳奇製錶廠。

「我們無需強調與Alan合作的原因。我們的海洋基因體現在我們的名字中:「Hublot」——意指船舶的「舷窗」。我們是一家誕生於凝望遼闊海洋的製錶廠。海洋賽艇技術的進步與我們研發的速度不相上下。近期推出的Big Bang Unico Sailing Team款式,代表了我們在支持海洋賽艇方面的最佳成就。目前來說,至少是這樣。「對於Hublot宇舶表來說,就像對Alan一樣,唯一重要的是挑戰我們的極限。」Hublot宇舶表行政總裁Julien Tornare表示。

這是與他那一代最具經驗的帆船手所共享的理念,他曾完成兩屆環法大帆船賽(Vendée Globe)賽事,並且保持北大西洋紀錄。「在瑞士,我們對什麼是卓越、精確和承諾都有一個獨特的見解。我不是那種會自滿的人。過於自滿必會走向失敗。我想進一步突破極限;超越他人,但最重要的是超越我自己的極限。」

「一段美妙的人類冒險」

時間賽事正式開始,Alan Roura如今面前有約45,000公里的路程等待挑戰。離開傳奇的好望角(Cape of Good Hope)、李維角(Cape Leeuwin)和霍恩角(Cape Horn)後,Alan Roura將需要全力以赴,才能完成這項非凡的挑戰。這項挑戰不允許任何協助或停靠,從比賽創辦至今已有35年,僅有200名帆船手成功完成!

在這段旅程中,這位帆船手無疑將面對許多考驗與挑戰,但Alan Roura深知,他可以依靠來自這個100%瑞士項目的合作夥伴的堅定支持,並且全國人民都在背後支持他,為這位國人加油。「我對這次環法大帆船賽(Vendée Globe)的願望是,能夠與我的團隊、合作夥伴以及所有關注我的瑞士人分享我在海上的喜悅。「是的,會有困難、起伏和命運的轉折,這是比賽的一部分。但我想專注於積極的方面,並展示環法大帆船賽(Vendée Globe)最重要的還是一次精彩的人類冒險!」

HUBLOT宇舶表

Hublot宇舶表是一家瑞士腕錶製造商,成立於1980年,總部位於尼翁(Nyon)。這家公司顛覆傳統,首次在腕錶中將黃金與橡膠表帶巧妙融合,錶殼的設計靈感更是源自船舶的舷窗(法語中的hublot)。融合的藝術(The Art of Fusion)就此誕生,將傳統、創新、工藝、世界和天賦融為一體。Hublot宇舶表成為品牌的美學和技術標誌。

Hublot宇舶表的品牌形象在2005年憑著Big Bang系列得以強化,展現出品牌在複雜功能、自研機芯以及採用尖端材質方面的無與倫比的專業知識。在這一款腕錶上,碳纖維、鈦金屬、陶瓷和藍寶石水晶玻璃等物料的使用均達到了技術上的極限。

憑藉「敢為人先、獨一無二、與別不同」(Be First, Unique and Different)的品牌哲學,Hublot宇舶表開創了顛覆傳統的卓越製錶之道,這種製錶理念逐漸延伸至其他擁有創新設計的腕錶系列:Classic Fusion、Shaped Collection(Spirit of Big Bang、Square Bang)和Manufacture Pieces。這些腕錶系列均展現出Hublot宇舶表令人驚嘆的工藝水準,既採用了Hublot宇舶表鍾愛的材質(例如:Magic Gold、鮮艷亮麗的陶瓷和藍寶石水晶玻璃),同時也搭載了Hublot宇舶表自研的機芯(包括:Unico計時碼表機芯、Meca-10機芯以及Tourbillon、Cathedral Minute Repeater及特製Manufacture Pieces 等大型複雜功能)。

Hublot宇舶表的全球足跡還延伸至與知名合作夥伴建立合作關係,包括足球領域。「Hublot宇舶表愛足球」(Hublot Loves Football)已成爲全球各大頂級運動賽事(例如:FIFA世界盃™、英超、歐冠聯賽、歐洲足球錦標賽™)及其品牌大使的口號。這種對足球的熱愛亦延伸至藝術、設計、音樂、運動、高級餐飲和航海等領域。最後,Hublot宇舶表積極參與與SORAI和Polar Pod攜手推動的聯合環保專案,凸顯其對當今重要議題的關注。

超過140間專賣店遍佈全球各地,與Hublot.com電子商務網站一起,秉承Hublot宇舶表的熱情和價值觀。

BIG BANG UNICO航海隊

參考編號 錶殼 錶底 錶圈

441.QX.1149.NR.ARA24 限量發行100枚 閃亮黑色碳纖維 直徑:42 mm 厚度:14.5 mm 防水深度:10 ATM 閃亮黑色碳纖維 閃亮黑色碳纖維

錶盤 機芯 錶帶與錶扣 價格 啞光黑 Movement HUB1280機芯 UNICO自製自動上鏈計時機芯 頻率:4(28,800振動/小時) 動力儲備(小時):72 組件數量:354 寶石數量:43 黑色織物搭配Velcro®魔術貼和黑色陶瓷運動扣 附加黑色與黃色線條結構橡膠錶帶 黑色陶瓷與黑色鍍鈦摺疊式扣環搭扣 22,900.00瑞士法郎 26,200.00歐元 25,200.00美元 21,600.00英鎊

SOURCE Hublot SA