VENDEE GLOBE: АЛАН РУРА, HUBLOT И ВСЯ ШВЕЙЦАРИЯ НА СТАРТЕ САМОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ КРУГОСВЕТНОЙ ГОНКИ!

На встречу океанам. 10 ноября, в воскресенье, ровно в 13 часов 02 минуты Алан Рура официально отправится в свою третью по счету гонку Vendée Globe на борту яхты Hublot класса IMOCA, навсегда вписав свое имя и имя престижной часовой мануфактуры в историю швейцарского спорта!

«Как никогда ранее меня переполняют эмоции, возможно, они даже сильнее, чем четыре года назад, потому что нас вновь окружает публика, чья поддержка, судя по моим воспоминаниям, стала еще горячее», — заявил 31-летний спортсмен за несколько дней до старта, демонстрируя на запястье коллекционные часы Big Bang Unico Sailing Team из углеволокна.

За последние три недели около 2,5 миллионов человек съехались в Ле-Сабль-д'Олон, чтобы полюбоваться впечатляющими яхтами и поприветствовать яхтсменов, готовящихся в одиночку сразиться с морской стихией. Прошло четыре года с тех пор, как старт регаты был проведен в закрытом формате из-за пандемии COVID-19, но в это воскресенье ожидается рекордное число зрителей на легендарном спуске по каналу Ле-Сабль-д'Олон!

«Превзойти самого себя — единственное, что имеет значение»

Почти 1 000 дней назад молодой швейцарский яхтсмен появился на пороге компании Hublot, чтобы рассказать о своем проекте и желании покорить «морской Эверест». Его боевой настрой и увлеченность, отвага и энтузиазм сразу же покорили знаменитую часовую мануфактуру.

«Сотрудничество с Аланом не потребовало от нас выхода за привычные рамки. ДНК морских приключений заложена в названии нашей марки: Hublot. Мы — часовая компания, создание которой тесно связано с морской темой. Технологии трансатлантических гонок развиваются так же быстро, как научные исследования и разработки в мире часового искусства. Выпущенная недавно модель Big Bang Unico Sailing Team представляет все самое лучшее, что мы можем предложить с технической точки зрения для покорения океанов.

До сегодняшнего дня, как для марки Hublot, так и для Алана, единственное, что имеет значение, — это стремление превзойти самих себя», — признается Жюльен Торнар, генеральный директор Hublot.

Эту философию разделяет и самый опытный яхтсмен своего поколения, финалист двух регат Vendée Globe и обладатель рекорда по пересечению Северной Атлантики под парусом.

«В Швейцарии у всех нас есть определенное представление о совершенстве, точности и трудолюбии. Я не тот человек, который принимает все как должное, потому что если вы слишком уверены в себе, то обязательно упретесь в стену. Я хочу поднять планку еще выше, превзойти других, но прежде всего превзойти самого себя».

«Величайшее приключение человечества»

Итак, гонка на время официально началась для Алана Рура, которому теперь предстоит преодолеть около 45 000 километров. Оставляя за собой легендарные мысы Доброй Надежды, Луин и Горн, Алан Рура должен пройти под парусом до финиша и справиться с этим серьезным испытанием без посторонней помощи и остановок, что удалось сделать всего лишь 200 яхтсменам за все 35 лет существования этой кругосветной гонки!

Несомненно, на этом пути ему придется столкнуться с множеством препятствий, но Алан Рура знает, что может рассчитывать на полную поддержку партнеров этого на 100% швейцарского проекта, ведь за ним стоит целая нация. «Мое желание на этой регате Vendée Globe — разделить радость от пребывания в море с моей командой, моими партнерами и всеми швейцарцами, которые следят за мной. Да, будут трудности, взлеты и падения, неожиданные повороты судьбы. Это часть игры. Но я хочу настроиться на позитив и доказать, что кругосветная регата Vendée Globe — это прежде всего величайшее приключение всего человечества!»

HUBLOT

Hublot – швейцарский часовой бренд, основанный в 1980 году и расположенный в Ньоне. Для создания своих первых часов новаторская компания соединила золото с каучуковым ремешком и корпусом, дизайн которого вдохновлен иллюминатором корабля (по-французски – hublot). Так родилось направление Art of Fusion, в котором отразилось переплетение традиций, инноваций, мастерства, разных талантов и миров. Так появился эстетический стиль, отражающий технические характеристики бренда.

Индивидуальный стиль Hublot закрепился в 2005 году благодаря модели Big Bang, которая продемонстрировала непревзойденное мастерство в области часовых усложнений, производства механизмов и самых современных материалов. В этой модели углеволокно, титан, керамика и сапфировое стекло были доведены до совершенства.

Новаторский подход к производству часов отвечает высоким стандартам и выражен в философском видении бренда: «Быть первым, уникальным и неповторимым». Постепенно это привело к появлению других коллекций с инновационным дизайном: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang и Manufacture Pieces. В этих изделиях проявляется высокий уровень мастерства как при работе с материалами, столь ценными для Hublot (такими как золото Magic Gold, керамика ярких цветов и сапфиры), так и при создании механизмов (хронограф Unico, Meca-10 и усложнения, такие как турбийон, кафедральный минутный репетир и специальные механизмы коллекции Manufacture Pieces).

Мир Hublot объединяет самых ярких и влиятельных личностей современности. «Hublot Loves Football» – фраза, ставшая слоганом как в мире самых важных футбольных событий (FIFA Worl Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™), так и для легендарных амбассадоров бренда. Эта любовь к футболу дополняется уникальной связью с миром искусства, дизайна, музыки, спорта, высокой кухни и парусного спорта. Наконец, участие Hublot в совместных экологических проектах с SORAI и Polar Pod отражает заботу компании о проблемах современности.

140 бутиков по всему миру и онлайн-бутик Hublot.com передают энтузиазм и ценности бренда.

BIG BANG UNICO SAILING TEAM

АРТИКУЛ КОРПУС ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЕЗЕЛЬ

441.QX.1149.NR.ARA24 Лимитированная серия в количестве 100 экземпляров Глянцевое углеродное волокно черного цвета Диаметр: 42 мм Толщина: 14,5 мм Водонепроницаемость: 10 ATM Глянцевое углеродное волокно черного цвета Глянцевое углеродное волокно черного цвета

ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА ЦЕНА Матовый черный Часовой механизм HUB1280 Мануфактурный хронограф UNICO

с автоматическим подзаводом Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) Запас хода (часы): 72 Количество деталей: 354 Число камней: 43 Черный тканевый с текстильной застежкой Velcro® и спортивной застежкой из керамики черного цвета Дополнительный черно-желтый каучуковый ремешок с рифленым рисунком в виде вертикальных полос Раскладывающаяся застежка из керамики черного цвета и титана с покрытием черного цвета 22 900,00 шв. франков 26,200.00 евро 25,200.00 долларов США 21,600.00 фунтов стерлингов

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2554179/Hublot_1.jpg

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2554190/Hublot_5.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2554191/Hublot_6.jpg

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