Vusion e Qualcomm presentano la visione AI-Native Store™

Una nuova era per collaboratori, clienti e operazioni di negozio, alimentata da Bluetooth Low Energy, EdgeSense e intelligenza artificiale on-device.

PARIS, 25 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Vusion e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi la pubblicazione del white paper congiunto "The AI-Native Store™: The New Operating System for Physical Commerce", che illustra come un'infrastruttura nativamente BLE, scaffali intelligenti, segnali spaziali e AI on-device ridefiniranno il funzionamento dei negozi, il lavoro dei collaboratori e l'esperienza dei clienti.

The AI-Native Store™ The New Operating System for Physical Commerce

I retailer che entrano in questa nuova era si trovano di fronte a una scelta infrastrutturale decisiva. I negozi che non sono costruiti su Bluetooth Low Energy e sistemi intelligenti di scaffale non saranno semplicemente in grado di interagire con i consumatori che servono. I clienti di oggi entrano nei punti vendita con dispositivi nativamente BLE — smartphone, auricolari, wearable o smart glasses — aspettandosi guida e supporto in tempo reale. I negozi privi di BLE ed EdgeSense restano di fatto silenziosi: incapaci di comprendere l'intento, personalizzare i momenti di interazione o collegare il coinvolgimento alla conversione. Con l'evoluzione verso il retail AI-native, questo limite diventa uno svantaggio strutturale: una forma di lock-in verso modelli operativi superati, incapaci di competere con negozi reattivi e in tempo reale.

I negozi AI-native™ sbloccano valore su tutta la catena per i retailer:

Migliore disponibilità a scaffale e miglioramenti percentuali rilevanti delle condizioni di esposizione

Preparazione degli ordini per l'e-commerce locale più rapida e accurata

Risparmio di 60–90 minuti per turno

Decisioni d'acquisto più chiare e sicure da parte dei clienti nel punto vendita

Misurazione completa e tracciabile dell'impatto dei retail media.

Incremento del margine operativo fino a 1,5–2 punti

Art Miller, VP e Global Head of Retail di Qualcomm Technologies, Inc., ha dichiarato: « L'AI allo scaffale abilita una nuova generazione di ambienti intelligenti, con il retail in prima linea. La prossima era dell'informatica intelligente avviene allo scaffale, direttamente sui dispositivi e sui sensori che utilizziamo ogni giorno. Il retail è uno dei settori meglio posizionati per beneficiare di questo cambiamento. Insieme a Vusion, consentiamo ai negozi di operare nativamente con l'AI, sbloccando nuovi livelli di reattività e permettendo interazioni più ricche tra punti vendita, collaboratori e clienti. BLE e AI on-device saranno elementi centrali di questa trasformazione.»

Thierry Gadou, Presidente e CEO di Vusion, ha aggiunto: «I negozi AI-native™ ridefiniscono l'economia e l'esperienza del commercio fisico. Rappresentano il prossimo decennio della trasformazione del retail, offrendo ai collaboratori chiarezza e guida e aiutando i clienti a prendere decisioni migliori. Connettività BLE, intelligenza EdgeSense e AI on-device danno vita a negozi non solo più connessi, ma anche più efficienti, interattivi e profittevoli. Insieme a Qualcomm, portiamo l'intelligenza artificiale nel commercio fisico, rendendo il negozio stesso intelligente, reattivo e in continuo miglioramento.»

Insieme, Vusion e Qualcomm Technologies stanno creando una nuova infrastruttura retail aperta, scalabile e progettata per esperienze AI-native, basata su Bluetooth Low Energy, lo standard di connettività globale già integrato in miliardi di dispositivi consumer e particolarmente adatto a offrire intelligenza in tempo reale e interazioni fluide nel punto vendita.

Il white paper completo è disponibile per il download al seguente : https://www.vusion.com/it/the-ai-native-store/

Chi è Vusion

Vusion è il leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione basate sull'intelligenza artificiale per il commercio fisico e serve oltre 350 grandi gruppi retail nel mondo.

L'azienda sviluppa tecnologie che combinano IoT, dati, cloud e intelligenza artificiale per abilitare negozi AI–native e il commercio connesso. Vusion aiuta i retailer a trasformare i negozi fisici in ambienti intelligenti, efficienti e adattivi, migliorando l'eccellenza operativa, abilitando l'e–Commerce locale, offrendo un commercio guidato dai dati e attivando media retail in–store ed esperienze per gli shopper.

Con un ecosistema integrato costruito su tre livelli complementari (Vusion Intelligence, Vusion Connect e Vusion IoT), Vusion fornisce l'Artificial Intelligence of Things (AIoT) per il retail, trasformando i segnali di negozio in tempo reale in insight azionabili e performance misurabili su larga scala.

Pioniere del Commercio Positivo, Vusion è impegnata nella costruzione di un futuro del retail più sostenibile, trasparente e centrato sulle persone. L'azienda supporta l'iniziativa United Nations Global Compact e ha ottenuto il rating di sostenibilità Platinum da EcoVadis.

Vusion è quotata nel comparto A di Euronext™ Paris ed è membro dell'indice SBF120.

Ticker: VU – Codice ISIN: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

