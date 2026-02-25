Vusion et Qualcomm dévoilent leur vision du magasin augmenté par l'IA

Une nouvelle ère pour les équipes en magasin, les consommateurs et les opérations retail, portée par le Bluetooth Low Energy, EdgeSense et l'IA embarquée.

PARIS, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Vusion et Qualcomm Technologies, Inc. annoncent aujourd'hui la publication de « Le magasin augmenté par l'IA : Le nouveau mode d'exploitation du commerce physique » (en anglais « The AI-Native Store™: The New Operating System for Physical Commerce »). Ce livre blanc coécrit explique comment une infrastructure native Bluetooth Low Energy (BLE), des rayons intelligents, des signaux spatiaux et l'IA embarquée vont transformer en profondeur le fonctionnement des magasins, le travail des équipes et l'expérience des consommateurs.

The AI-Native Store™ The New Operating System for Physical Commerce

À l'aube de cette nouvelle ère, les distributeurs sont confrontés à un choix d'infrastructure déterminant. Sans le Bluetooth Low Energy1 et des systèmes intelligents en rayon, les magasins n'auront pas la possibilité d'interagir avec les consommateurs qu'ils servent. Les clients d'aujourd'hui entrent en magasin avec des équipements nativement BLE (smartphones, écouteurs, objets connectés ou lunettes intelligentes) et attendent des services d'orientation et d'assistance en temps réel. Sans BLE ni la technologie de rails connectés EdgeSense de Vusion, les magasins restent de facto silencieux : incapables d'identifier les intentions, de personnaliser les interactions ou de lier l'engagement à la conversion. À mesure que le secteur évolue vers un commerce augmenté par l'IA, cette situation devient un handicap structurel, enfermant les enseignes dans des modèles opérationnels plus anciens, ne pouvant rivaliser avec des magasins réactifs et temps réel.

Les magasins augmentés par l'IA (AI-native stores™) créent de la valeur à tous les niveaux pour les distributeurs :

Une meilleure disponibilité en rayon et des améliorations à deux chiffres de l'état des linéaires

Une préparation des commandes e-commerce en magasin plus rapide et plus fiable

60 à 90 minutes de temps économisé par collaborateur et par jour de travail pour leur permettre de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée

Des décisions d'achat plus claires et plus confiantes pour les consommateurs en rayon

Une attribution Retail Media spécifique et déterministique

Jusqu'à +1,5 à +2 points de marge opérationnelle

Art Miller, VP and Global Head of Retail, Qualcomm Technologies, Inc, declare : « L'IA en rayon va transformer les environnements du quotidien, et le commerce ouvre la voie de cette évolution. La prochaine ère de l'informatique intelligente se joue à l'avant-garde, sur les appareils et les capteurs que nous utilisons chaque jour. Le retail est l'un des secteurs les mieux placés pour en tirer parti. Avec Vusion, nous permettons aux magasins de fonctionner de manière augmentée par l'IA, ouvrant la voie à de nouveaux niveaux de réactivité et à des interactions plus riches entre les magasins, les équipes et les consommateurs. Le Bluetooth Low Energy et l'IA embarquée seront au cœur de cette transformation. »

Thierry Gadou, Président-Directur général de Vusion, ajoute : « Les magasins augmentés par l'IA redéfinissent à la fois l'économie et l'expérience du commerce physique. Ils incarnent la prochaine décennie de transformation du retail, en apportant aux équipes en magasin la clarté et l'accompagnement dont elles ont besoin, tout en aidant les consommateurs à prendre de meilleures décisions. La connectivité Bluetooth Low Energy, l'intelligence EdgeSense et l'IA embarquée donnent naissance à des magasins non seulement plus connectés, mais aussi plus efficaces, plus interactifs et plus rentables. Avec Qualcomm, nous faisons entrer l'IA au cœur du commerce physique, pour des magasins intelligents, réactifs et en amélioration continue. »

Ensemble, Vusion et Qualcomm Technologies construisent une nouvelle infrastructure retail ouverte, scalable et conçue pour les expériences augmentées par l'IA, basées sur le Bluetooth Low Energy – un standard mondial de connectivité déjà intégré dans des milliards d'appareils grand public et particulièrement adapté à l'intelligence temps réel et à l'interaction fluide en rayon.

Le livre blanc complet est disponible en anglais en téléchargement ici : https://www.vusion.com/fr/the-ai-native-store/

À propos de Vusion

Vusion est le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique propulsées par l'intelligence artificielle. L'entreprise compte parmi ses clients plus de 350 grands groupes de distribution à travers le monde.

L'entreprise développe des technologies réunissant IoT, data, cloud et intelligence artificielle afin de rendre possible l'avènement des magasins augmentés par l'IA et de soutenir un commerce connecté. Vusion accompagne les enseignes dans la transformation de leurs magasins physiques en environnements intelligents, performants et adaptatifs, en améliorant l'excellence opérationnelle, en permettant le e-commerce local, en déployant un commerce piloté par la donnée, et en activant les médias retail digitaux et les expériences client en magasin.

Grâce à un écosystème intégré structuré autour de trois couches complémentaires, Vusion Intelligence, Vusion Connect et Vusion IoT, Vusion délivre l'Artificial Intelligence of Things (AIoT) pour le commerce, en transformant les signaux magasin en temps réel en enseignements actionnables et en performance mesurable à grande échelle.

Pionnier du Positive Commerce, Vusion s'engage à construire un avenir du commerce plus durable, plus transparent et plus centré sur l'humain. L'entreprise soutient l'initiative United Nations Global Compact et a obtenu la notation Platine d'EcoVadis, référence mondiale des évaluations de la performance RSE des entreprises.

Vusion est cotée sur le compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie de l'indice SBF 120.

Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

[1] Le Bluetooth Low Energy (BLE) est un standard mondial de connectivité grand public

