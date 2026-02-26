Vusion und Qualcomm geben Ausblick auf den AI-Native Store™

Eine neue Ära für Mitarbeiter, Kunden und den Filialbetrieb – angetrieben durch Bluetooth Low Energy, EdgeSense und On-Device-KI.

PARIS, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vusion und Qualcomm Technologies, Inc. haben heute die Veröffentlichung des gemeinsam entwickelten Whitepapers « The AI-Native Store™: The New Operating System for Physical Commerce » bekannt gegeben. Das Whitepaper beschreibt, wie eine BLE-native Infrastruktur, intelligente Regalsysteme, räumliche Signale und KI direkt auf den Endgeräten grundlegend verändern werden, wie Stores betrieben werden, wie Mitarbeiter arbeiten und wie Kunden im Geschäft interagieren.

Händler, die in diese neue Ära eintreten, stehen vor einer entscheidenden Infrastrukturentscheidung. Stores, die nicht auf Bluetooth Low Energy und intelligente Shelf-Edge-Systeme setzen, werden künftig schlicht nicht in der Lage sein, mit ihren Kunden zu interagieren. Denn heutige Shopper betreten das Geschäft mit BLE-fähigen Endgeräten – Smartphones, Kopfhörern, Wearables oder Smarten Brillen – und erwarten Orientierung sowie Unterstützung in Echtzeit. Stores ohne BLE und EdgeSense bleiben dagegen faktisch „stumm": Sie können weder Kaufabsichten erkennen noch personalisierte Momente schaffen oder Engagement in Conversion übersetzen. Mit dem Übergang zu AI-nativen Retail-Modellen wird dies zu einem strukturellen Wettbewerbsnachteil – einer Art Lock-in in überholte Betriebsmodelle, die mit Echtzeit-fähigen, reaktionsschnellen Stores nicht mehr mithalten können.

AI-Native Stores™ schaffen messbaren Mehrwert für den Handel:

Verbesserte Warenverfügbarkeit am Regal und zweistellige Verbesserungen des Regal-Zustands

Schnelleres und präziseres Picking für den lokalen E-Commerce

Einsparungen von 60 bis 90 Minuten Arbeitszeit pro Schicht für Mitarbeiter

Klarere und sicherere Kaufentscheidungen für Kunden direkt am Regal

Deterministische, geschlossene Attribution für Retail Media

Bis zu 1,5–2 Prozentpunkte zusätzlicher operativer Marge

Art Miller, VP und Globaler Head of Retail, Qualcomm Technologies, Inc: „KI an der Regalkante wird alltägliche Umgebungen grundlegend verändern – und der Handel nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Die nächste Ära des Intelligent Computing findet an der Regalkante statt, auf den Geräten und Sensoren, die wir täglich nutzen. Kaum eine Branche ist besser positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren, als der Retail. Gemeinsam mit Vusion ermöglichen wir es Stores, KI nativ zu betreiben, neue Maßstäbe in der Reaktionsfähigkeit zu setzen und die Interaktion zwischen Store, Mitarbeitern und Kunden deutlich zu vertiefen. BLE und On-Device-KI sind zentrale Bausteine dieser Transformation."

Thierry Gadou, Chairman & CEO, Vusion: „AI-Native Stores™ verändern sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch das Erlebnis des stationären Handels grundlegend. Sie leiten das nächste Jahrzehnt der Retail-Transformation ein, indem sie Mitarbeitern die nötige Klarheit und Orientierung geben und Kunden dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. BLE-Konnektivität, EdgeSense-Intelligenz und On-Device-KI schaffen Stores, die nicht nur besser vernetzt sind, sondern auch effizienter, interaktiver und profitabler. Gemeinsam mit Qualcomm bringen wir KI in den stationären Handel – und machen den Store selbst intelligent, reaktionsfähig und kontinuierlich lernfähig."

Gemeinsam schaffen Vusion und Qualcomm Technologies eine neue Retail-Infrastruktur, die offen, skalierbar und konsequent auf AI-native Erlebnisse ausgelegt ist. Sie basiert auf Bluetooth Low Energy – dem globalen Konnektivitätsstandard, der bereits in Milliarden von Endgeräten integriert ist und sich ideal eignet, um Echtzeit-Intelligenz sowie nahtlose In-Aisle-Interaktionen mit Kunden zu ermöglichen.

Das vollständige Whitepaper steht hier zum Download bereit: https://www.vusion.com/de/the-ai-native-store/

Über Vusion

Vusion ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Digitalisierungs­lösungen für den stationären Handel und betreut über 350 große Handelsgruppen weltweit.

Das Unternehmen entwickelt Technologien, die IoT, Daten, Cloud und künstliche Intelligenz kombinieren, um AI-native Stores™ zu ermöglichen und Connected Commerce zu stärken. Vusion hilft Retailern dabei, physische Geschäfte in intelligente, effiziente und adaptive Umgebungen zu verwandeln – zur Steigerung der operativen Exzellenz, zur Aktivierung von lokalem E-Commerce, zur Umsetzung datengetriebener Commerce-Strategien und zur Aktivierung von Retail Media und Shopper Experiences im Store.

Mit einem integrierten Ökosystem auf drei sich ergänzenden Ebenen (Vusion Intelligence, Vusion Connect und Vusion IoT) liefert Vusion die Artificial Intelligence of Things (AIoT) für den Handel – und verwandelt Echtzeit-Signale aus dem Store in umsetzbare Erkenntnisse und messbare Performance im großen Maßstab.

Als Pionier des Positive Commerce setzt sich Vusion für eine nachhaltigere, transparentere und menschzentrierte Zukunft des Handels ein. Das Unternehmen unterstützt die UN Global Compact Initiative und wurde mit dem Platin-Rating von EcoVadis ausgezeichnet, dem weltweit führenden Standard für Nachhaltigkeitsbewertungen.

Vusion ist im Compartment A von Euronext™ Paris gelistet und Mitglied des SBF120-Index.

Ticker: VU – ISIN: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

