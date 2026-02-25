The AI-Native StoreTM : El nuevo sistema operativo para el comercio físico

Una nueva era para empleados, compradores y operaciones en tienda, impulsada por Bluetooth Low Energy, EdgeSense y la IA de los dispositivos.

PARIS, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Vusion y Qualcomm Technologies, Inc. anunciaron hoy la publicación de "The AI-Native Store™: The New Operating System for Physical Commerce", un libro blanco desarrollado conjuntamente que describe cómo una infraestructura nativa en Bluetooth Low Energy (BLE), estanterías inteligentes, señales espaciales y la IA en el propio dispositivo redefinirán el funcionamiento de las tiendas, la forma de trabajar de los empleados y la manera en que los compradores interactúan en el punto de venta.

The AI-Native Store™ The New Operating System for Physical Commerce

Los retailers que entran en esta nueva era se enfrentan a una decisión clave en materia de infraestructura. Las tiendas que no estén construidas sobre Bluetooth Low Energy y sistemas inteligentes de la estantería como centro simplemente no podrán interactuar con los consumidores a los que sirven. Los compradores actuales acceden a las tiendas con dispositivos nativos BLE (smartphones, auriculares, wearables o gafas inteligentes) y esperan orientación y asistencia en tiempo real. Las tiendas sin BLE ni EdgeSense permanecen, en la práctica, silenciosas: incapaces de detectar la intención, personalizar la experiencia o conectar la interacción con la conversión. A medida que el sector avanza hacia un retail nativo en IA, esto se convierte en una desventaja estructural: una forma de dependencia de modelos operativos heredados que no pueden competir con tiendas en tiempo real y altamente reactivas.

Las tiendas AI-native™ generan valor para los retailers en múltiples dimensiones:

  • Mejor disponibilidad y mejoras de doble dígito en la estantería
  • Preparación de pedidos más rápida y precisa para el e-commerce local
  • Ahorro de entre 60 y 90 minutos de tiempo de los empleados por turno
  • Decisiones de compra más claras y seguras para los clientes en el pasillo
  • Determinación y circuito cerrado de la asignación de medios retail
  • Incremento del margen operativo de hasta 1,5–2 puntos

Art Miller, Vicepresidente y Responsable Global de Retail, Qualcomm Technologies, Inc.: "La IA en el edge transformará los entornos cotidianos, y el retail está liderando este cambio. La próxima era de la computación inteligente ocurre en la base, en los dispositivos y sensores que utilizamos a diario. El retail es una de las industrias mejor posicionadas para beneficiarse de esta transición. Junto con Vusion, estamos capacitando a las tiendas para operar con IA de forma nativa, desbloqueando nuevos niveles de capacidad de respuesta y permitiendo interacciones más ricas entre tiendas, empleados y compradores. BLE y la IA en los dispositivos serán elementos centrales de esta transformación."

Thierry Gadou, Presidente y CEO de Vusion: "Las tiendas AI-native™ transforman la economía y la experiencia del comercio físico. Marcan la próxima década de la transformación del retail, proporcionando a los empleados la claridad y la orientación que necesitan, y ayudando a los compradores a tomar mejores decisiones. La conectividad BLE, la inteligencia EdgeSense y la IA losl dispositivos crean tiendas que no solo están más conectadas, sino que son más eficientes, más interactivas y más rentables. Junto a Qualcomm, estamos llevando la IA al comercio físico, haciendo que la propia tienda sea inteligente, reactiva y en mejora continua."

De forma conjunta, Vusion y Qualcomm Technologies están creando una nueva infraestructura para el retail que es abierta, escalable y diseñada para experiencias nativas en IA, impulsada por Bluetooth Low Energy, el estándar global de conectividad ya integrado en miles de millones de dispositivos de consumo y especialmente adecuado para ofrecer inteligencia en tiempo real e interacción fluida con los compradores dentro del pasillo.

El libro blanco completo está disponible para su descarga aquí: link

Acerca de Vusion

Vusion es el líder mundial en soluciones de digitalización impulsadas por inteligencia artificial para el comercio físico, prestando servicio a más de 350 grandes grupos minoristas en todo el mundo.

La compañía desarrolla tecnologías que combinan IoT, datos, cloud e inteligencia artificial para habilitar tiendas nativas en IA™ e impulsar el comercio conectado. Vusion ayuda a los retailers a transformar las tiendas físicas en entornos inteligentes, eficientes y adaptativos, mejorando la excelencia operativa, habilitando el e-Commerce local, ofreciendo un comercio basado en datos y activando tanto los medios publicitarios de retail en tienda como la experiencia del comprador.

Con un ecosistema integrado construido sobre tres capas complementarias (Vusion Intelligence, Vusion Connect y Vusion IoT), Vusion ofrece la Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT) para el retail, convirtiendo las señales de la tienda en tiempo real en insights accionables y en un rendimiento medible a escala.

Pionera del Comercio Positivo, Vusion está comprometida con la construcción de un futuro del retail más sostenible, transparente y centrado en las personas. La compañía apoya la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ha recibido la calificación Platinum en sostenibilidad de EcoVadis, referente mundial en evaluaciones de sostenibilidad empresarial.

Vusion cotiza en el compartimento A de Euronext™ Paris y es miembro del índice SBF120.

Ticker: VU – Código ISIN: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

Contact: [email protected]  

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920436/Vusion.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920437/Vusion_Qualcomm_Logo.jpg

