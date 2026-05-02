ADGM anuncia la inauguración de la oficina de Abu Dabi de Rokos Capital Management tras recibir autorización

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, anunció hoy Rokos Capital Management (RCM) inauguró una nueva oficina en Abu Dabi después de recibir su permiso de servicios financieros (FSP, por sus siglas en inglés) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA). La nueva oficina de RCM en Abu Dabi se encuentra en la Sky Tower dentro de la jurisdicción de ADGM y amplía aún más la presencia internacional de la empresa, que incluye las oficinas existentes en Londres, Nueva York y Singapur.

RCM es una empresa de inversión mundial de activos múltiples que se centra en la búsqueda de rendimientos altos y duraderos ajustados riesgos para inversores. La experiencia de la empresa abarca estrategias en todas las principales clases de activos y se basa en sus profundas bases en las operaciones macro a nivel mundial.

Chris Irish, responsable de Medio Oriente y responsable de Finanzas de Rokos Capital Management, afirmó: "Asegurar nuestra licencia regulatoria completa en ADGM es un hito importante en el desarrollo de RCM en la región. Esperamos seguir construyendo sobre esto a medida que ampliamos nuestro equipo y profundizamos nuestro compromiso con inversores y socios locales".

ADGM se estableció en 2015 y se ha convertido en el centro financiero líder y de más rápido crecimiento en la región con un marco legal sólido alineado con los estándares internacionales. Este marco ofrece certeza, confianza y conectividad con oportunidades en Abu Dabi y en la región en general para empresas e inversores a nivel mundial.

ADGM cuenta con el apoyo de la estabilidad económica, el entorno favorable a empresas y la agenda de diversificación a largo plazo de Abu Dabi y continúa atrayendo a una creciente variedad de instituciones financieras internacionales que buscan acceso a mercados regionales y globales.

Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de mercado de ADGM, declaró: "Felicitamos a Rokos Capital Management por recibir su FSP y por establecer su oficina en Abu Dabi. La entrada de RCM fortalece aún más el creciente ecosistema de ADGM de instituciones financieras líderes a nivel mundial, respaldado por un marco regulatorio transparente y centrado en los resultados y un ecosistema convincente para que los gerentes sirvan a los clientes regionales e internacionales. Seguimos viendo un fuerte impulso en las empresas que eligen establecerse en ADGM, lo que refleja la posición de Abu Dabi como destino preferido por inversores a nivel mundial y una puerta de entrada a las oportunidades en toda la región".

Acerca de ADGM

ADGM es el principal centro financiero internacional con sede en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los distritos financieros más grandes del mundo por tamaño y es el centro financiero internacional más grande de Medio Oriente y África por cantidad de licencias activas.

ADGM es también una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial y la única a nivel regional que aplica directamente el sistema legal de confianza del derecho consuetudinario inglés.

Al gobernar las islas Al Maryah y Al Reem, que se designan de manera conjunta como la zona franca financiera de Abu Dabi, ADGM conecta las economías de la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional (MEASA) con los mercados mundiales. Su ecosistema progresivo e inclusivo permite a las instituciones financieras y no financieras prosperar y apoyar la innovación, el crecimiento sostenible y la resiliencia económica a largo plazo.

Mediante su continuo crecimiento y alianzas transfronterizas, ADGM está fortaleciendo la posición de Abu Dabi como la "capital del capital" y un centro mundial líder para las finanzas, inversión y empresas.

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FUENTE ADGM