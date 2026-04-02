El Centro Financiero Internacional de Abu Dabi anuncia un aumento del 36 % en activos bajo gestión, un aumento del 51 % en la fuerza laboral y más de 12.000 licencias en 2025

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el Centro Financiero Internacional de Abu Dabi (IFC, por sus siglas en inglés), entregó un año de sólido crecimiento e hitos estratégicos, lo que refuerza su papel en el estatus de Abu Dabi como la "capital del capital".

ADGM continuó atrayendo capital internacional, talento de clase mundial e instituciones líderes a la capital de los EAU. A finales de 2025, la cantidad de licencias activas en ADGM superó las 12.000 unidades, mientras que la cantidad de personas que trabajan dentro del centro financiero aumentó en un 51 % para llegar a 44.339. Mientras tanto, los activos bajo gestión (AUM) aumentaron un 36 %, lo que destaca la confianza sostenida en Abu Dabi como centro de confianza para los gestores mundiales de activos y patrimonio.

Su excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: "El año 2025 marcó un capítulo definitivo en los hitos de ADGM. Logramos otro año de crecimiento significativo en nuestros AUM, lo que refleja tanto la confianza de nuestros socios como la solidez de nuestras estrategias de inversión. Igualmente importante fue nuestro éxito en atraer a los principales actores mundiales a ADGM, para reforzar nuestra posición como puerta de entrada para el capital, la innovación y el talento de clase mundial. Este progreso demuestra el poder de un ecosistema próspero, basado en asociaciones, la creación de valor a largo plazo y un sólido compromiso con la excelencia. Además, a medida que continuamos alineándonos de cerca con la visión estratégica de Abu Dabi, seguimos centrados en impulsar el crecimiento sostenible y elevar nuestra ventaja competitiva para convertirnos en uno de los cinco principales centros financieros internacionales del mundo".

El importante crecimiento del sector financiero de Abu Dabi se refleja en el aumento de nuevas licencias dentro de ADGM, ya que importantes empresas del mundo eligen este centro financiero como su centro regional.

El número total de licencias activas en ADGM aumentó un 30 % hasta alcanzar las 12.671 a finales de 2025, lo que refuerza aún más su posición como el Centro Financiero Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) más grande de la región de Oriente Medio y África gracias a esta medida.

Mientras tanto, el crecimiento de la actividad empresarial en todo el IFC continuó atrayendo a un grupo de talentos diversos y altamente calificados en las Islas Al Reem y Al Maryah. Esto llevó a que la fuerza laboral total de ADGM aumentara en un 51 % para alcanzar 44.339 personas en 2025, de 29.338 que había en 2024.

En 2025, las principales empresas de tecnología financiera, activos digitales, banca, inversión en infraestructura, asesoría en sostenibilidad, servicios legales globales y plataformas financieras habilitadas por tecnología, como Circle, Carta, Bitcoin Suisse, Tradition, Bitgrit, Stacks Asia DLT Foundation, Hidden Roads, Skadden y Digital Climate Middle East (DCME), Olive Gaea, TON, Animoca Brands, BBVA, Arab Bank (Suiza) Gulf, Galaxy Digital, Halo Investing, Eurasian Development Bank, iCapital, ERM y DLA Piper, anunciaron su establecimiento en ADGM.

Binance se convirtió en la primera bolsa de criptomonedas en obtener una licencia mundial formal de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM en diciembre de 2025. La licencia permite a Binance operar desde Abu Dabi bajo un marco regulatorio integral y de clase mundial, lo que refuerza la posición de ADGM a la vanguardia de los ecosistemas de activos digitales compatibles y progresivos en todo el mundo.

A finales de 2025, ADGM era el hogar de 171 gestores de activos y fondos, que gestionan 244 fondos en conjunto. Un total de 347 instituciones financieras ahora tienen su sede en ADGM, 80 de las cuales se autorizaron en 2025.

Algunas de las principales entidades financieras son Kimmeridge, Fortress, Polen Capital, Adams Street, Arcapita, Aquila Group, Cantor Fitzgerald, Davidson Kempner, DWS, Galaxy (sección de gestión de activos junto con activos digitales), GMB Limited, HarbourVest, Harrison Street, Investindustrial, KKR, Monroe Capital, NewVest, Oryx Global Partners, PATRIZIA, Partners Group, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., Seviora, UBS Group y Julius Baer.

Mientras tanto, la FSRA emitió un total de 120 aprobaciones en principio (IPA), casi un 32 % más que el año anterior, mientras que se obtuvieron 94 nuevos permisos de servicios financieros (FSP).

A lo largo del año, el ecosistema más amplio de ADGM acogió a 3.495 entidades operativas, casi un 40 % más que el año anterior, lo que destaca la variedad de empresas que eligen el centro financiero como su base regional.

La creciente estatura global de Abu Dabi como centro financiero líder se confirmó aún más en diciembre a través de su reconocimiento en el primer Índice de Competitividad de Centros Financieros (FCCI) publicado por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. El índice clasificó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos como el centro financiero número uno en la región Mena y el 12.º a nivel mundial, lo que refleja los sólidos cimientos institucionales de Abu Dabi, el entorno regulatorio progresivo y el ecosistema preparado para el futuro.

Abu Dabi también organizó la reunión anual del Foro Internacional de Fondos Soberanos (IFSWF) en noviembre de 2025. El evento reunió a los principales fondos de riqueza soberana que representan un importante capital institucional a largo plazo. La reunión reafirmó la posición de Abu Dabi como un coordinador confiable de los flujos de capital globales y una plataforma para el diálogo estratégico y las asociaciones.

Durante la primera mitad de 2025, el ADGM aumentó los compromisos internacionales al unirse al Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y a una delegación más amplia de Abu Dabi en una serie de exhibiciones en China y Japón, así como exhibiciones en Londres, Nueva York, Singapur e India en la segunda mitad del año. Durante estos viajes, ADGM y otras entidades líderes de los Emiratos Árabes Unidos firmaron varios memorandos de entendimiento (MOU) y organizaron una serie de eventos para promover oportunidades de negocios e inversión en los sectores de alto crecimiento del emirato.

En septiembre, la FSRA de ADGM y la Comisión de Valores y Futuros (SFC) organizaron en conjunto una mesa de debate de alto nivel en Hong Kong para discutir las oportunidades para los gestores de activos de Hong Kong dentro de ADGM.

Como el único IFC en la región que aplica de forma directa el derecho consuetudinario inglés, el ADGM fortaleció su ecosistema regulatorio durante 2025 para reforzar la integridad del mercado, mejorar la transparencia y mejorar la protección del consumidor.

La FSRA implementó actualizaciones legislativas clave alineadas con las normas internacionales, incluidos los principios de BCBS e IOSCO. También introdujo un nuevo régimen de informes de fondos para mejorar la transparencia, la calidad de los datos y la supervisión regulatoria en todo el sector de gestión de activos.

En consonancia con las prioridades regulatorias de los EAU y la coordinación con el Banco Central, la FSRA emitió un documento de consulta sobre los principios de planificación de la transición, para avanzar en las expectativas de alto nivel para que las instituciones financieras fortalezcan su resiliencia y preparación a largo plazo.

Durante 2025, ADGM comenzó a operar plenamente su jurisdicción inmobiliaria ampliada, tras la exitosa integración de la isla de Al Reem bajo ADGM. La RAse centró en la entrega de operaciones inmobiliarias de extremo a extremo, incluido el lanzamiento de más de 70 servicios para bienes raíces a través de compra y venta, arrendamiento, renovaciones, registros de proyectos, transacciones de bienes raíces, licencias, permisos de trabajo, permisos comerciales y renovaciones de licencias emitidas bajo esquemas con incentivos.

En diciembre de 2025, Mubadala y Aldar dieron a conocer una empresa conjunta de más de 60.000 millones de dirhams para expandir la isla Al Maryah, y desbloquear la siguiente fase de crecimiento para uno de los distritos financieros más grandes del mundo. El proyecto comprenderá 1,5 millones de metros cuadrados de nuevos espacios de oficinas, residenciales, comerciales y de hospitalidad, lo que elevará aún más la distintiva combinación de negocios internacionales y vida de lujo de la isla de Al Maryah.

La capacidad de ADGM para convocar a las potencias financieras mundiales se mostró una vez más durante la Abu Dhabi Finance Week 2025 (Semana Financiera de Abu Dabi 2025), su edición más exitosa hasta la fecha a lo largo de 68 eventos y 394 sesiones temáticas. Con más de 800 oradores influyentes y casi 70 socios globales y regionales, el evento reunió a participantes que administran en conjunto más de 60 billones de dólares en activos, el equivalente a más del 50 % del PIB mundial. También dio la bienvenida a más de 35.000 asistentes, el 30 % de los cuales eran participantes internacionales, que representaban a 175 nacionalidades.

A través de ADFW, que está atrayendo una mayor atención internacional con cada edición, ADGM pudo mostrar los planes de Abu Dabi para su próxima década de crecimiento y reforzar su posición como capital del capital.

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FUENTE ADGM