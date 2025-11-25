DAR GLOBAL TOCA LA CAMPANA DE APERTURA DE LA BOLSA DE LONDRES MIENTRAS EL SECTOR INMOBILIARIO DE ARABIA SAUDITA SE ABRE AL MUNDO

RIAD, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional que cotiza en la Bolsa de Londres, ha marcado hoy un hito importante al tocar la campana de apertura de la Bolsa de Londres (LSE). La ceremonia celebra la transición de la empresa a la categoría de acciones ordinarias (empresas comerciales) y destaca su posición como la primera empresa saudí en completar este paso en el mercado principal de la Bolsa de Londres, lo que abre una nueva vía para la inversión mundial en el sector inmobiliario de Arabia Saudita, en rápido crecimiento.

Para reforzar sus raíces saudíes, Dar Global ha establecido su sede operativa mundial en Riad, con la aprobación del Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita. Desde la nueva sede, la empresa supervisará su cartera internacional, que abarca Estados Unidos, Reino Unido, España, Grecia, Catar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, lo que posiciona a Riad como el centro estratégico de su expansión mundial.

Arabia Saudita abrirá la propiedad inmobiliaria a todas las nacionalidades el 1 de enero de 2026, lo que desbloqueará uno de los mercados inmobiliarios más grandes del mundo. Con su cotización bursátil en Londres y su sede central ahora afincada en Riad, Dar Global está en condiciones de conectar a los inversores mundiales con este momento histórico.

Tras la ceremonia en la LSE, los directivos de Dar Global viajaron a Washington D. C. para participar en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita, donde se reunieron con responsables políticos e inversionistas para destacar las nuevas oportunidades que están surgiendo en el Reino. El mensaje en ambas capitales fue coherente: el sector inmobiliario saudí se está abriendo al mundo y el capital internacional está preparado.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, afirmó: "El mundo ha estado observando a Arabia Saudita; ahora puede participar. Nuestra cotización en Londres y nuestro compromiso con los inversionistas mundiales reflejan nuestra misión de tender un puente entre el capital internacional y las oportunidades inmobiliarias más prometedoras de Arabia Saudita. Cuando se abra la propiedad absoluta en 2026, comenzará una nueva etapa en la inversión mundial y Dar Global la hará realidad".

Este hito está en consonancia con la expansión de Dar Global en Arabia Saudita, que incluye importantes adquisiciones de terrenos y desarrollos emblemáticos en Riad y Yeda. La cartera de la empresa ha crecido hasta alcanzar un valor bruto de desarrollo (GDV, por sus siglas en inglés) de 19.000 millones de dólares, con el apoyo de asesores mundiales como Rothschild & Co.

Dar Global se ha aliado con más de diez marcas de lujo de prestigio mundial, entre las que se incluyen Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Pagani Automobili, Fendi, Missoni, W Hotels y Marriott Residences, para ofrecer proyectos inmobiliarios exclusivos y orientados al estilo de vida de todo el mundo.

