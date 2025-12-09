DAR GLOBAL Y ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANUNCIAN "MAD", EL DISTRITO MARÍTIMO, ARTÍSTICO Y DIGITAL DE MASCATE

MASCATE, Omán, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Dar Global (LSE: DAR), la desarrolladora inmobiliaria de lujo que cotiza en la Bolsa de Londres, en colaboración con Art District Real Estate Development, ha anunciado el inicio de la colaboración para lanzar y desarrollar "MAD", Muscat Marine, Art & Digital District (Distrito Marítimo, Artístico y Digital de Mascate), un nuevo y transformador destino costero que integra la vida frente al mar, la hotelería de lujo, las empresas impulsadas por la cultura y las industrias financieras y digitales orientadas al futuro.

El proyecto "MAD" está ubicado a lo largo de la pintoresca costa de Omán y abarca más de 1,5 millones de metros cuadrados, con un valor bruto de desarrollo de aproximadamente 1.600 millones de riales omaníes (4.200 millones de dólares) para todas las fases de desarrollo, que se prolongarán durante más de 12 años. Este proyecto está diseñado para realzar la posición mundial del Sultanato mediante la fusión de la vida con vistas al mar, la hospitalidad de lujo, la expresión cultural y los futuros sectores financiero y digital en un ecosistema unificado.

Concebida como una ciudad con múltiples destinos, "MAD" reúne comunidades residenciales de lujo, espacios culturales, puertos deportivos de primera categoría, tiendas selectas, parques financieros y empresariales de última generación y hoteles de lujo. El distrito invitará a viajeros adinerados, inversores globales, coleccionistas de arte, fundadores de empresas tecnológicas y emprendedores creativos a vivir, trabajar y conectarse en una experiencia única y sin problemas, arraigada en la identidad marítima y la visión económica de Omán.

Ziad El Chaar , director ejecutivo de Dar Global , declaró: "'MAD' representa un avance decisivo en la forma en que se vivirá la costa de Omán y en cómo surgirá su economía futura. Junto con Art District Real Estate Development, estamos construyendo un destino que va más allá del sector inmobiliario para potenciar la iniciativa empresarial, atraer talentos a nivel mundial, apoyar la producción cultural y generar nuevo valor económico. 'MAD' es una nueva puerta de entrada para Omán, inspirada en el mar y definida por la innovación".

Este proyecto refleja la confianza de Omán en la construcción de las industrias del futuro. "MAD" muestra cómo el desarrollo estratégico puede preservar nuestro patrimonio marítimo a la vez que aprovecha las oportunidades que ofrece la innovación mundial. Atraerá inversiones, cultivará talentos y generará un impacto cultural y económico duradero para las generaciones venideras. Una característica definitoria de "MAD" es la integración de una economía digital en todo el distrito, lo que permite un nuevo modelo de propiedad, cultura y empresa. El desarrollo introduce licencias digitales, intercambio de activos y recompensas del ecosistema, lo que respalda la formación de empresas y las vías de inversión para emprendedores e inversores a nivel mundial.

FUENTE Dar Global