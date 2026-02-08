AGIBOT presenta "AGIBOT NIGHT", un espectáculo de gala en vivo dirigido por robots

"AGIBOT NIGHT va más allá de una presentación convencional de productos y marca un hito para la robótica humanoide, al demostrar cómo la inteligencia incorporada está pasando de la experimentación en laboratorio a entornos sociales y culturales del mundo real", afirmó Qiu Heng, director de marketing de AGIBOT. "Al realizar actuaciones complejas y de alta intensidad, este evento sirve como prueba real de estabilidad, consistencia y coordinación a nivel de sistema entre múltiples robots que funcionan en simultáneo. Esto también representa un primer paso hacia la simbiosis entre humanos y robots que imaginamos.

Actuaciones en el escenario que demuestran movimientos y coordinación avanzados

Durante la gala, los robots humanoides AGIBOT ofrecieron una serie de actuaciones en el escenario, sorprendentes desde un punto de vista visual, que pusieron a prueba los límites del movimiento dinámico y la coordinación. El espectáculo contó con movimientos de gran dificultad, como volteretas, giros rápidos, bailes grupales sincronizados y actuaciones estilo pasarela, todos ejecutados con fluidez y equilibrio. Grandes grupos de robots actuaron en formaciones coordinadas a la perfección, con una sincronización y consistencia en los movimientos precisas, mientras realizaban transiciones fluidas entre los diferentes segmentos de la actuación, lo que destacó el control avanzado de la locomoción y la estabilidad durante el funcionamiento continuo.

Además de las actuaciones solo de robots, AGIBOT NIGHT también exploró escenarios de colaboración entre humanos y robots, así como la interacción entre múltiples robots. En varios segmentos, artistas humanos bailaron junto a robots humanoides AGIBOT G2 y robots cuadrúpedos AGIBOT D1 en rutinas grupales coordinadas, lo que demuestra la sincronización en tiempo real entre el movimiento humano y el movimiento de los robots. Otros números incluyeron trucos de magia con cartas realizados en conjunto por robots y magos humanos, clásicas ilusiones flotantes ejecutadas íntegramente por robots y sketches cómicos en los que varios robots humanoides interactuaban en el escenario, lo que demuestra una sincronización, una coordinación de roles y un comportamiento expresivo cada vez más naturales.

La gala también contó con una serie de segmentos de exhibición de marcas compartidas, en los que los robots humanoides AGIBOT aparecieron en el escenario junto a conocidas marcas de consumo y estilo de vida. Mediante estas actuaciones y presentaciones conjuntas, AGIBOT NIGHT demostró cómo los robots humanoides pueden integrarse en diversos contextos comerciales y culturales, extendiendo su presencia más allá de los entornos industriales y técnicos hasta llegar a escenarios cotidianos orientados al consumidor.

Desde la validación técnica hasta el despliegue comercial escalable

Los robots que aparecieron en el escenario durante la AGIBOT NIGHT representan la línea completa de robots humanoides de AGIBOT, lo que demuestra la capacidad de AGIBOT para desplegar inteligencia incorporada en diversos escenarios del mundo real. Los humanoides de tamaño real de la serie A2 se encargaban de la interacción multimodal y la navegación autónoma para presentaciones y salas de exposición; la serie X2, de tamaño compacto y la mitad de grande, ofrecía una conversación natural, un andar similar al humano y movimientos expresivos, ideales para el entretenimiento, la investigación y la educación; la serie G2 industrial combinaba la IA interactiva con una manipulación precisa controlada por fuerza para un rápido despliegue en fábricas y logística; mientras que los cuadrúpedos de la serie D1 demostraban una movilidad y una ejecución de tareas confiables en entornos operativos y de inspección complejos.

En lugar de enfatizar los avances técnicos individuales, AGIBOT NIGHT destacó la consistencia y estabilidad a gran escala entre múltiples tipos de robots que funcionan en simultáneo. A finales de 2025, AGIBOT había entregado más de 5.000 robots humanoides en todo el mundo. El nivel de coordinación y confiabilidad demostrado durante la actuación en vivo refleja la creciente madurez comercial de AGIBOT en los ámbitos de la fabricación, la integración de la cadena de suministro y la implementación a nivel de sistema, indicadores clave de que la robótica humanoide está pasando de pruebas limitadas a una entrega repetible y escalable.

Más importante aún, el evento se realizó durante el Festival de Primavera de China, un período centrado en la familia, las emociones y las relaciones sociales, lo que situó a los robots humanoides en un contexto de gran significado cultural y resonancia emocional. Al integrar robots en la música, la comedia y las actuaciones interactivas, AGIBOT NIGHT exploró la posible transición de los robots humanoides de ser herramientas puramente productivas a participantes en experiencias sociales compartidas. Este marco cultural ofrece una perspectiva sobre la coexistencia entre humanos y robots que se extiende más allá de la automatización industrial, y apunta hacia un futuro en el que los robots humanoides participarán cada vez más en la vida cotidiana de los seres humanos.

Acerca de AGIBOT

AGIBOT se dedica a impulsar la innovación mediante la integración de la IA y la robótica, con el fin de crear productos robóticos incorporados de uso general líderes en el mundo y un ecosistema de aplicaciones. Creada sobre la base del cuerpo robótico y potenciada por la fusión de la inteligencia de interacción, manipulación y locomoción ("1 Robotic Body + 3 Intelligence" [1 cuerpo robótico + 3 inteligencias]), AGIBOT es una empresa de robótica líder en el sector que ofrece una completa cartera de productos y los implementa en todos los principales escenarios de aplicación. Según los analistas del sector, AGIBOT ocupó el primer puesto a nivel mundial en envíos de robots humanoides en 2025.

