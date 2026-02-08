AGIBOT organise « AGIBOT NIGHT », un spectacle de gala en direct animé par des robots

« AGIBOT NIGHT va au-delà d'une présentation conventionnelle de produits et marque une étape importante pour la robotique humanoïde, démontrant comment l'intelligence incarnée passe de l'expérimentation en laboratoire à des environnements sociaux et culturels réels », a déclaré Qiu Heng, responsable du marketing d'AGIBOT. « En soutenant des performances complexes et de haute intensité, cet événement constitue un test grandeur nature de la stabilité, de la cohérence et de la coordination au niveau du système entre plusieurs robots opérant simultanément. Il s'agit également d'un premier pas vers la symbiose homme-robot que nous envisageons.

Performances sur scène démontrant des mouvements et une coordination avancés

Tout au long du gala, les robots humanoïdes AGIBOT ont présenté une série de performances visuellement frappantes sur scène qui ont testé les limites des mouvements dynamiques et de la coordination. Le spectacle présentait des mouvements de haute difficulté, notamment des flips, des virages rapides, des danses de groupe synchronisées et des performances de type défilé, le tout exécuté avec fluidité et équilibre. De grands groupes de robots ont évolué en formations étroitement coordonnées, en maintenant une synchronisation précise et des mouvements cohérents tout en passant sans transition d'un segment de performance à l'autre, mettant ainsi en évidence le contrôle avancé de la locomotion et la stabilité en fonctionnement continu.

Au-delà des performances exclusivement robotiques, AGIBOT NIGHT a également exploré des scénarios de collaboration entre humains et robots, ainsi que l'interaction multi-robots. Dans plusieurs segments, des interprètes humains ont dansé aux côtés des robots humanoïdes AGIBOT G2 et des robots quadrupèdes AGIBOT D1 dans des routines de groupe coordonnées, démontrant l'alignement en temps réel entre les mouvements humains et les mouvements robotiques. D'autres numéros comprenaient de la magie des cartes exécutée conjointement par des robots et des magiciens humains, des spectacles d'illusions flottantes classiques exécutés entièrement par des robots, et des sketches comiques impliquant plusieurs robots humanoïdes interagissant sur scène, illustrant une synchronisation, une coordination des rôles et un comportement expressif de plus en plus naturels.

Le gala a également été l'occasion d'une série de segments de présentation co-marqués, au cours desquels les robots humanoïdes AGIBOT sont apparus sur scène aux côtés de marques de consommation et de style de vie bien connues. Grâce à ces performances et présentations conjointes, AGIBOT NIGHT a démontré comment les robots humanoïdes peuvent s'intégrer dans divers contextes commerciaux et culturels, étendant leur présence au-delà des environnements industriels et techniques, dans des scénarios quotidiens orientés vers le consommateur.

De la validation technique au déploiement commercial à grande échelle

Les robots apparaissant sur scène lors de l'AGIBOT NIGHT, représentaient la gamme complète de robots humanoïdes d'AGIBOT, démontrant la capacité d'AGIBOT à déployer l'intelligence incarnée dans divers scénarios du monde réel. Les humanoïdes de taille normale de la série A2 gèrent l'interaction multimodale et la navigation autonome pour les présentations et les salles d'exposition ; les humanoïdes compacts de taille moyenne de la série X2 permettent une conversation naturelle, une marche semblable à celle des humains et des mouvements expressifs idéaux pour le divertissement, la recherche et l'éducation ; les humanoïdes industriels de la série G2 combinent l'intelligence artificielle interactive et la manipulation précise par contrôle de la force pour un déploiement rapide dans les usines et la logistique ; enfin, les quadrupèdes de la série D1 démontrent une mobilité fiable et l'exécution de tâches dans des environnements d'inspection et opérationnels complexes.

Plutôt que de mettre l'accent sur les percées techniques individuelles, AGIBOT NIGHT a mis en évidence la cohérence et la stabilité à grande échelle de plusieurs types de robots fonctionnant simultanément. À la fin de l'année 2025, AGIBOT avait livré plus de 5 000 robots humanoïdes dans le monde entier. Le niveau de coordination et de fiabilité démontré lors de la performance en direct, reflète la maturité commerciale croissante d'AGIBOT en matière de fabrication, d'intégration de la chaîne d'approvisionnement et de déploiement au niveau du système, des indicateurs clés qui montrent que la robotique humanoïde dépasse le stade des essais limités pour se diriger vers une livraison reproductible et évolutive.

Plus important encore, l'événement s'est déroulé pendant la fête du printemps chinois, une période centrée sur la famille, l'émotion et le lien social, plaçant les robots humanoïdes dans un contexte culturellement significatif et émotionnellement résonnant. En intégrant des robots dans la musique, la comédie et les performances interactives, AGIBOT NIGHT a exploré la transition potentielle des robots humanoïdes, qui passeraient du statut d'outils purement productifs à celui de participants à des expériences sociales partagées. Ce cadre culturel offre une perspective sur la coexistence entre l'homme et le robot qui va au-delà de l'automatisation industrielle et laisse entrevoir un avenir dans lequel les robots humanoïdes s'engageront de plus en plus dans la vie quotidienne de l'homme.

À propos d'AGIBOT

AGIBOT se consacre à l'innovation par l'intégration de l'aluminium et de la robotique, en créant des produits robotiques polyvalents et un écosystème d'applications à la pointe du progrès. Construit sur la base du corps robotique et alimenté par la fusion de l'interaction, de la manipulation et de l'intelligence de locomotion - « 1 corps robotique + 3 intelligences » - AGIBOT est une société de robotique leader dans l'industrie pour fournir un portefeuille complet de produits et se déployer dans tous les principaux scénarios d'application. Selon les analystes du secteur, AGIBOT se classera au premier rang mondial des livraisons de robots humanoïdes en 2025.

