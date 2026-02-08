AGIBOT presenta "AGIBOT NIGHT", una gala en directo dirigida por robots

"AGIBOT NIGHT va más allá de una simple exhibición de productos y marca un hito para la robótica humanoide, demostrando cómo la inteligencia corpórea está pasando de la experimentación de laboratorio a entornos sociales y culturales del mundo real", declaró Qiu Heng, director de marketing de AGIBOT. "Al ofrecer presentaciones complejas y de alta intensidad, este evento sirve como una prueba real de estabilidad, consistencia y coordinación a nivel de sistema entre múltiples robots que operan simultáneamente. Esto también representa un primer paso hacia la simbiosis humano-robot que imaginamos".

Actuaciones en el escenario que demuestran movimiento y coordinación avanzados

A lo largo de la gala, los robots humanoides AGIBOT ofrecieron una serie de impactantes actuaciones que pusieron a prueba los límites del movimiento dinámico y la coordinación. El espectáculo incluyó movimientos de alta dificultad, como volteretas, giros rápidos, bailes grupales sincronizados y presentaciones estilo pasarela, todos ejecutados con fluidez y equilibrio. Grandes grupos de robots actuaron en formaciones muy coordinadas, manteniendo una sincronización precisa y una consistencia de movimiento, haciendo transiciones fluidas entre los diferentes segmentos de la actuación, destacando el control avanzado de la locomoción y la estabilidad en funcionamiento continuo.

Más allá de las actuaciones exclusivas de robots, AGIBOT NIGHT también exploró escenarios colaborativos entre humanos y robots, así como la interacción multirrobot. En varios segmentos, los artistas humanos bailaron junto a los robots humanoides AGIBOT G2 y los robots cuadrúpedos AGIBOT D1 en rutinas grupales coordinadas, demostrando la alineación en tiempo real entre el movimiento humano y el robótico. Otros actos incluyeron magia con cartas realizada en conjunto por robots y magos humanos, actuaciones clásicas de ilusión flotante ejecutadas completamente por robots y sketches cómicos que involucraban a múltiples robots humanoides interactuando en el escenario, ilustrando una sincronización cada vez más natural, coordinación de roles y comportamiento expresivo.

La gala también incluyó una serie de presentaciones conjuntas, donde los robots humanoides AGIBOT aparecieron en el escenario junto a reconocidas marcas de consumo y estilo de vida. A través de estas presentaciones conjuntas, AGIBOT NIGHT demostró cómo los robots humanoides pueden integrarse en diversos contextos comerciales y culturales, extendiendo su presencia más allá de los entornos industriales y técnicos a escenarios cotidianos de cara al consumidor.

De la validación técnica a la implementación comercial escalable

Los robots que aparecieron en el escenario durante AGIBOT NIGHT representaron la cartera completa de robótica humanoide de AGIBOT, demostrando la capacidad de AGIBOT para implementar inteligencia incorporada en diversos escenarios del mundo real. Los humanoides de la Serie A2, de tamaño completo, gestionaron la interacción multimodal y la navegación autónoma para presentaciones y salas de exhibición; la compacta Serie X2, de tamaño medio, ofreció una conversación natural, una marcha similar a la humana y movimientos expresivos, ideales para el entretenimiento, la investigación y la educación; la Serie G2 industrial combinó IA interactiva con manipulación precisa controlada por fuerza para un despliegue rápido en fábricas y logística; mientras que los cuadrúpedos de la Serie D1 demostraron una movilidad fiable y una ejecución de tareas en entornos operativos y de inspección complejos.

En lugar de enfatizar los avances técnicos individuales, AGIBOT NIGHT destacó la consistencia y estabilidad a gran escala de múltiples tipos de robots operando simultáneamente. Hasta finales de 2025, AGIBOT había entregado más de 5.000 robots humanoides en todo el mundo. El nivel de coordinación y fiabilidad demostrado durante la presentación en directo refleja la creciente madurez comercial de AGIBOT en la fabricación, la integración de la cadena de suministro y la implementación a nivel de sistema, indicadores clave de que la robótica humanoide está avanzando más allá de las pruebas limitadas hacia una entrega repetible y escalable.

Más importante aún, el evento se realizó durante el Festival de Primavera de China, un período centrado en la familia, la emoción y la conexión social, que situó a los robots humanoides en un contexto culturalmente significativo y emocionalmente resonante. Al integrar robots en música, comedia y presentaciones interactivas, AGIBOT NIGHT exploró la posible transición de los robots humanoides de herramientas puramente productivas a participantes en experiencias sociales compartidas. Este marco cultural ofrece una perspectiva sobre la coexistencia entre humanos y robots que se extiende más allá de la automatización industrial, apuntando hacia un futuro en el que los robots humanoides se involucran cada vez más en la vida cotidiana.

Para obtener más información, visite AGIBOT en AGIBOT.com y siga a AGIBOT en:

https://www.facebook.com/AGIBOT.zhiyuan

https://x.com/AGIBOT_zhiyuan

https://www.instagram.com/AGIBOT

https://www.youtube.com/@AGIBOT-robot

Acerca de AGIBOT

AGIBOT se dedica a impulsar la innovación mediante la integración de IA y robótica, creando productos robóticos humanizados de propósito general líderes a nivel mundial y un ecosistema de aplicaciones. Basada en el cuerpo robótico e impulsada por la fusión de inteligencia de interacción, manipulación y locomoción ("1 Cuerpo Robótico + 3 Inteligencias"), AGIBOT es una empresa líder en robótica del sector que ofrece una cartera completa de productos y se implementa en los principales escenarios de aplicación. Según analistas del sector, AGIBOT ocupó el primer puesto a nivel mundial en envíos de robots humanoides en 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889462/Main_Visual.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889461/Group_Appearance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889460/Group_dance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889459/AGIBOT_NIGHT.jpg