AGIBOT veranstaltet die „AGIBOT NIGHT", ein Live-Galaprogramm mit Robotern als Hauptdarstellern

„Die AGIBOT NIGHT geht über eine konventionelle Produktpräsentation hinaus und stellt einen Meilenstein für die humanoide Robotik dar. Sie zeigt, wie sich die verkörperte Intelligenz von Laborexperimenten in reale soziale und kulturelle Umgebungen bewegt", sagt Qiu Heng, Marketingleiter von AGIBOT . „Durch die Aufrechterhaltung komplexer, hochintensiver Darstellung dient dieses Ereignis als Praxistest für Stabilität, Konsistenz und Koordination auf Systemebene bei mehreren gleichzeitig arbeitenden Robotern. Dies ist auch ein erster Schritt in Richtung der von uns angestrebten Mensch-Roboter-Symbiose."

Bühnenvorführungen zur Demonstration fortschrittlicher Bewegung und Koordination

Während der Gala führten humanoide Roboter von AGIBOT eine Reihe visuell beeindruckender Bühnenauftritte vor, die die Grenzen dynamischer Bewegungen und Koordination auf die Probe stellten. Die Show zeigte anspruchsvolle Bewegungen wie Saltos, schnelle Drehungen, synchrone Gruppentänze und Auftritte im Stil eines Laufstegs, die alle flüssig und ausgewogen ausgeführt wurden. Große Gruppen von Robotern traten in eng koordinierten Formationen auf, wobei sie ein präzises Timing und eine konsistente Bewegung beibehielten, während sie nahtlos zwischen verschiedenen Leistungssegmenten übergingen, was die fortschrittliche Steuerung der Fortbewegung und die Stabilität im Dauerbetrieb unterstrich.

Neben den reinen Roboter-Performances untersuchte die AGIBOT NIGHT auch kollaborative Szenarien zwischen Menschen und Robotern sowie die Interaktion zwischen mehreren Robotern. In mehreren Segmenten tanzten menschliche Darsteller zusammen mit den humanoiden Robotern AGIBOT G2 und den vierbeinigen Robotern AGIBOT D1 in koordinierten Gruppenroutinen und demonstrierten so die Abstimmung zwischen menschlichen Bewegungen und Roboterbewegungen in Echtzeit. Zu den weiteren Darbietungen gehörten Kartentricks, die gemeinsam von Robotern und menschlichen Magiern vorgeführt wurden, klassische Schwebeillusionen, vollständig von Robotern ausgeführt, sowie humorvolle Sketche, in denen mehrere humanoide Roboter auf der Bühne interagierten und dabei ein zunehmend natürliches Timing, eine gute Rollenkoordination und ausdrucksstarkes Verhalten demonstrierten.

Die Gala umfasste auch eine Reihe von Co-Branding-Showcase-Segmenten, bei denen AGIBOT-Humanoidroboter neben bekannten Konsum- und Lifestyle-Marken auf der Bühne auftraten. Durch diese gemeinsamen Aufführungen und Präsentationen zeigte die AGIBOT NIGHT, wie humanoide Roboter in verschiedene kommerzielle und kulturelle Kontexte integriert werden können und ihre Präsenz über industrielle und technische Umgebungen hinaus in alltägliche Szenarien für den Verbraucher ausgedehnt wird.

Von der technischen Validierung zum skalierbaren kommerziellen Einsatz

Auf der AGIBOT NIGHT präsentierten die Roboter das gesamte Spektrum der humanoiden Robotik von AGIBOT und demonstrierten die Fähigkeit des Unternehmens, verkörperte Intelligenz in verschiedenen realen Szenarien einzusetzen. Die humanoiden Roboter der A2-Serie in Originalgröße ermöglichten multimodale Interaktion und autonome Navigation für Präsentationen und Ausstellungsräume. Die kompakte X2-Serie in halber Größe ermöglichte natürliche Gespräche, menschenähnliches Gehen und ausdrucksstarke Bewegungen, ideal für Unterhaltung, Forschung und Bildung. Die industrielle G2-Serie kombinierte interaktive KI mit präziser kraftgesteuerter Manipulation für den schnellen Einsatz in Fabriken und in der Logistik. Die vierbeinigen Roboter der D1-Serie demonstrierten zuverlässige Mobilität und Aufgabenausführung in komplexen Inspektions- und Betriebsumgebungen.

Bei der AGIBOT NIGHT standen nicht einzelne technische Durchbrüche im Vordergrund, sondern die Konsistenz und Stabilität mehrerer gleichzeitig arbeitender Robotertypen in großem Maßstab. Bis Ende 2025 hat AGIBOT weltweit mehr als 5.000 humanoide Roboter ausgeliefert. Der Grad an Koordination und Zuverlässigkeit, der während der Live-Performance demonstriert wurde, spiegelt die wachsende kommerzielle Reife von AGIBOT in den Bereichen Herstellung, Integration in die Lieferkette und Einsatz auf Systemebene wider. Dies sind wichtige Indikatoren dafür, dass sich die humanoide Robotik über begrenzte Versuche hinaus in Richtung einer wiederholbaren, skalierbaren Bereitstellung entwickelt.

Außerdem fand die Veranstaltung während des chinesischen Frühlingsfestes statt, einer Zeit, in der Familie, Emotionen und soziale Beziehungen im Mittelpunkt stehen, wodurch humanoide Roboter in einen kulturell bedeutsamen und emotional bewegenden Kontext gestellt wurden. Durch die Integration von Robotern in Musik, Comedy und interaktive Performances untersuchte die AGIBOT NIGHT den möglichen Wandel humanoider Roboter von reinen Produktionsmitteln zu Teilnehmern an gemeinsamen sozialen Erfahrungen. Dieser kulturelle Rahmen bietet eine Perspektive auf die Koexistenz von Mensch und Roboter, die über die industrielle Automatisierung hinausgeht und auf eine Zukunft hindeutet, in der humanoide Roboter zunehmend in den menschlichen Alltag integriert werden.

Informationen zu AGIBOT

AGIBOT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen durch die Integration von KI und Robotik voranzutreiben, indem es weltweit führende Allzweck-Roboterprodukte und ein Anwendungsökosystem entwickelt. AGIBOT ist ein führendes Robotikunternehmen in der Branche, das auf der Grundlage des Roboter-Körpers und angetrieben durch die Verschmelzung von Interaktions-, Manipulations- und Fortbewegungsintelligenz – „1 Roboter-Körper + 3 Intelligenzen" – ein komplettes Produktportfolio anbietet und in allen wichtigen Anwendungsszenarien einsetzt. Laut Branchenanalysten wird AGIBOT im Jahr 2025 weltweit führend bei der Lieferung von humanoiden Robotern sein.

