Arabia Saudita se prepara para la Conferencia de Economías de Mercados Emergentes de Al-Ula que se celebrará del 8 al 9 de febrero de 2026

ALULA, Arabia Saudita, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Reino de Arabia Saudita se está preparando para organizar la segunda edición de la Conferencia de Al-Ula para las Economías de Mercados Emergentes (ACEME), que se celebrará del 8 al 9 de febrero de 2026 en la Gobernación de Al-Ula, en asociación entre el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita y el Fondo Monetario Internacional. Al evento asistirán ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y formuladores de políticas, junto con jefes de instituciones financieras internacionales y expertos económicos de varios países del mundo.

La conferencia se llevará a cabo en medio de rápidas transformaciones en la economía global. Este entorno requiere que las economías de mercados emergentes fortalezcan su resiliencia y aprovechen nuevas oportunidades para garantizar un crecimiento sostenible y mejorar los niveles de vida, lo que se reflejará positivamente en la estabilidad económica mundial.

ACEME ilustra la importante asociación estratégica entre el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita y el Fondo Monetario Internacional, y también refleja el creciente papel del Reino en el apoyo al diálogo económico internacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Su Excelencia el Ministro de Finanzas, Sr. Mohammed Al-Jadaan, destacó que la celebración de la conferencia por parte del Reino es una extensión de su compromiso continuo de apoyar los esfuerzos internacionales destinados a mejorar la estabilidad financiera y económica mundial. También señaló que las economías de mercado emergentes representan un elemento fundamental en el sistema económico mundial debido a su impacto directo en el crecimiento y la estabilidad económica mundial.

El Ministro Aljadaan dijo: "La Conferencia de Al-Ula para las Economías de Mercados Emergentes proporciona una plataforma única para intercambiar puntos de vista sobre la evolución económica mundial y discutir políticas y reformas que apoyarán el crecimiento inclusivo y mejorarán la capacidad de recuperación económica, a la luz de una cooperación internacional más amplia que contribuye a enfrentar los desafíos comunes".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la Dra. Kristalina Georgieva, dijo: "La conferencia de Al-Ula proporciona una plataforma vital para que las economías emergentes discutan cómo pueden sortear los riesgos y aprovechar las oportunidades que se avecinan. En estos tiempos de transformaciones radicales en la economía global, impulsadas por la tecnología, la demografía y la geopolítica, los responsables políticos se enfrentan a un entorno más desafiante e incierto. Los países deben trabajar juntos para fortalecer la resiliencia a través de políticas macroeconómicas y financieras sólidas ".

Los participantes de la conferencia intercambiarán experiencias, coordinarán políticas y apoyarán las vías de reforma económica, lo que puede ayudar a estos países a beneficiarse de las transformaciones económicas mundiales y lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible.

La conferencia también tiene como objetivo: crear conciencia internacional sobre los desafíos que enfrentan las economías de mercados emergentes; destacar las experiencias exitosas de algunos países en la creación de soluciones innovadoras que mejoren la cooperación internacional; apoyar la atracción de inversiones; y ayudar a mejorar los niveles de vida y lograr la prosperidad económica.

