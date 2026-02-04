L'Arabie saoudite se prépare à la conférence AlUla sur les économies de marché émergentes qui se tiendra les 8 et 9 février 2026

ALULA, Arabie Saoudite, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie Saoudite se prépare à accueillir la deuxième édition de la Conférence d'AlUla pour les économies de marché émergentes (ACEME), qui se tiendra les 8 et 9 février 2026 dans le gouvernorat d'AlUla, en partenariat avec le ministère saoudien des Finances et le Fonds monétaire international. Les ministres des finances, les gouverneurs des banques centrales, les responsables politiques, les dirigeants des institutions financières internationales et les experts économiques de différents pays du monde participeront à cet événement.

La conférence se tiendra dans un contexte de transformations rapides de l'économie mondiale. Dans ce contexte, les économies de marché émergentes doivent renforcer leur résilience et saisir de nouvelles opportunités pour assurer une croissance durable et améliorer le niveau de vie, ce qui aura des répercussions positives sur la stabilité économique mondiale.

L'ACEME illustre l'important partenariat stratégique entre le ministère saoudien des finances et le Fonds monétaire international, et reflète également le rôle croissant du Royaume dans le soutien au dialogue économique international et le renforcement de la coopération internationale.

Son Excellence le Ministre des Finances, M. Mohammed Aljadaan, a souligné que l'accueil de la conférence par le Royaume est une extension de son engagement continu à soutenir les efforts internationaux visant à renforcer la stabilité financière et économique mondiale. Il a également noté que les économies de marché émergentes représentent un élément central du système économique mondial en raison de leur impact direct sur la croissance et la stabilité de l'économie mondiale.

Le ministre Aljadaan a déclaré : "La conférence de l'AlUla pour les économies de marché émergentes offre une plateforme unique pour échanger des points de vue sur les développements économiques mondiaux et discuter des politiques et des réformes qui soutiendront la croissance inclusive et renforceront la résilience économique, à la lumière d'une coopération internationale plus large qui contribue à faire face aux défis communs."

La directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, a déclaré : "La conférence AlUla offre aux économies émergentes une plateforme essentielle pour discuter de la manière dont elles peuvent faire face aux risques et saisir les opportunités qui se présentent. En ces temps de transformations profondes de l'économie mondiale, sous l'effet de la technologie, de la démographie et de la géopolitique, les décideurs politiques sont confrontés à un environnement plus difficile et plus incertain. Les pays devraient travailler ensemble pour renforcer la résilience grâce à des politiques macroéconomiques et financières saines".

Les participants à la conférence échangeront leurs expériences, coordonneront leurs politiques et soutiendront les voies de la réforme économique, ce qui peut aider ces pays à bénéficier des transformations économiques mondiales et à atteindre une croissance plus inclusive et durable.

La conférence vise également à : sensibiliser la communauté internationale aux défis auxquels sont confrontées les économies de marché émergentes ; mettre en lumière les expériences réussies de certains pays dans l'élaboration de solutions innovantes qui renforcent la coopération internationale ; soutenir l'attraction des investissements ; et contribuer à l'amélioration du niveau de vie et à la réalisation de la prospérité économique.

