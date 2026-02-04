- Arabia Saudita se prepara para la Conferencia de Economías de Mercado Emergentes AlUla, que se celebrará del 8 al 9 de febrero de 2026

ALULA, Arabia Saudita, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Reino de Arabia Saudita se prepara para acoger la segunda edición de la Conferencia AlUla para Economías de Mercado Emergentes (ACEME), que se celebrará los días 8 y 9 de febrero de 2026 en la Gobernación de AlUla, en colaboración con el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita y el Fondo Monetario Internacional. El evento contará con la presencia de ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y responsables políticos, además de directores de instituciones financieras internacionales y expertos económicos de diversos países.

La conferencia se celebrará en un contexto de rápidas transformaciones en la economía global. Este entorno exige que las economías de mercados emergentes fortalezcan su resiliencia y aprovechen las nuevas oportunidades para garantizar un crecimiento sostenible y mejorar el nivel de vida, lo que repercutirá positivamente en la estabilidad económica mundial.

ACEME ilustra la importante asociación estratégica entre el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita y el Fondo Monetario Internacional, y también refleja el papel creciente del Reino en el apoyo al diálogo económico internacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Su Excelencia el Ministro de Finanzas, Mohammed Aljadaan, destacó que la organización de la conferencia por parte del Reino es una extensión de su compromiso constante de apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar la estabilidad financiera y económica mundial. También señaló que las economías de mercado emergentes representan un elemento fundamental del sistema económico mundial debido a su impacto directo en el crecimiento y la estabilidad económica mundial.

El ministro Aljadaan comentó: "La Conferencia AlUla para Economías de Mercado Emergentes ofrece una plataforma única para intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos económicos mundiales y debatir políticas y reformas que apoyarán el crecimiento inclusivo y mejorarán la resiliencia económica, a la luz de una cooperación internacional más amplia que contribuya a afrontar los desafíos comunes".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la doctora Kristalina Georgieva, afirmó: "La conferencia de AlUla ofrece una plataforma vital para que las economías emergentes debatan cómo afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se avecinan. En estos tiempos de profundas transformaciones en la economía global, impulsadas por la tecnología, la demografía y la geopolítica, los responsables políticos se enfrentan a un entorno más desafiante e incierto. Los países deben colaborar para fortalecer la resiliencia mediante políticas macroeconómicas y financieras sólidas".

Los participantes de la conferencia intercambiarán experiencias, coordinarán políticas y apoyarán caminos de reforma económica que puedan ayudar a estos países a beneficiarse de las transformaciones económicas globales y lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible.

La conferencia también tiene como objetivos: aumentar la conciencia internacional sobre los desafíos que enfrentan las economías de mercado emergentes; destacar las experiencias exitosas de algunos países en la creación de soluciones innovadoras que mejoren la cooperación internacional; apoyar la atracción de inversiones; y ayudar a mejorar los niveles de vida y lograr la prosperidad económica.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: https://alulaeme.com