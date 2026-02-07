El Ministerio de Finanzas y el Fondo Monetario Internacional lanzarán mañana la segunda edición de la Conferencia Al-Ula para Economías de Mercados Emergentes

Al-Ula, Arabia Saudita, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La segunda edición de la Conferencia de Al-Ula para las Economías de Mercados Emergentes 2026 comenzará mañana, organizada en la Gobernación de Al-Ula a través de una asociación entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo Monetario Internacional, con la participación de alto nivel de tomadores de decisiones económicas, ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, líderes de instituciones financieras internacionales y un distinguido grupo de expertos y especialistas de todo el mundo.

El lanzamiento de la Conferencia se produce en un momento en que la economía mundial está experimentando profundas transformaciones en el comercio internacional y los sistemas financieros, acompañadas de crecientes desafíos relacionados con la desaceleración del crecimiento, el aumento de la incertidumbre y el aumento de las presiones sobre las economías de mercados emergentes. Esto subraya la importancia de fortalecer el diálogo internacional, coordinar las políticas económicas y mejorar la resiliencia de estas economías en apoyo de la estabilidad económica mundial.

La Conferencia tiene como objetivo contribuir a dar forma a la agenda de política económica para las economías de mercados emergentes de una manera que apoye el crecimiento y la prosperidad, al tiempo que refuerza la estabilidad económica mundial. Esto se logrará proporcionando una plataforma internacional de alto nivel para el intercambio de opiniones, debates sobre políticas y el intercambio de experiencias y conocimientos pertinentes.

La Conferencia de este año se celebra bajo el tema "Políticas en medio de un restablecimiento de los sistemas comerciales y financieros internacionales", destacando las rápidas transformaciones que tienen lugar en la economía mundial y los desafíos y oportunidades que presentan para las economías de mercados emergentes, particularmente en las áreas de comercio internacional, sistemas monetarios y financieros y políticas macroeconómicas.

El programa de la Conferencia se centra en una serie de cuestiones y ámbitos políticos prioritarios, como la remodelación del comercio mundial en medio de los cambios geopolíticos y económicos, la dinámica del sistema monetario y financiero internacional y los desafíos a los que se enfrenta la política monetaria en un entorno caracterizado por la incertidumbre y las transformaciones estructurales.

Además, la Conferencia abordará la resiliencia y los marcos de la política fiscal en un mundo propenso a los choques, el papel de las políticas públicas en la mejora de la resiliencia económica y las formas de estimular el crecimiento impulsado por el sector privado, impulsar la productividad y lograr un equilibrio adecuado entre el papel del Estado y el empoderamiento del sector privado en las economías de mercados emergentes.

La Conferencia concluirá con debates centrados en el fortalecimiento de la resiliencia de las economías de mercados emergentes y la transformación económica, la revisión de las principales lecciones aprendidas y el esbozo de los pasos futuros para apoyar la cooperación internacional, la coordinación de políticas y el desarrollo de soluciones prácticas para abordar los desafíos económicos mundiales.

Se espera que la Conferencia AlUla aumente la conciencia mundial sobre los problemas de las economías de mercado emergentes, destaque su papel fundamental en la economía mundial y fortalezca la presencia de estos problemas en la agenda económica y de los medios de comunicación internacionales, apoyando el logro de un crecimiento económico más inclusivo y sostenible a largo plazo.

