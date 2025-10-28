Atento asegura hasta 30 millones de dólares en liquidez con un nuevo proceso de financiación

• La compañía refuerza su estrategia financiera y tecnológica para liderar el mercado CRM/BTO, con una nueva emisión de bonos, extensión del vencimiento de la deuda actual y el respaldo de sus accionistas

• El fondo de titulización brasileño impulsado por Atento recibió una calificación AA-.br por parte de Moody's, reflejo de su solidez estructural y la calidad crediticia de sus clientes

MADRID, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Atento, Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los mayores proveedores de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de transformación de negocio (CRM/BTO) globales, ha dado un paso más en la ejecución de su estrategia financiera, con el exitoso lanzamiento del fondo FIDC Flagship BTO Receivables.

Estas operaciones, que han aportado algo más de 30 millones de dólares en liquidez adicional, representan una mejora estructural en la posición financiera de la Compañía, que continúa poniendo su foco en inversiones en tecnología reforzando su estrategia como líder en el mercado BTO.

"Esta transacción refuerza la solidez financiera del Grupo Atento, impulsada por la nueva base accionarial y el nuevo gobierno corporativo nombrado tras el proceso de reestructuración concluido en noviembre de 2023. Se trata de un nuevo avance en nuestro plan de optimización operativa y financiera", afirma Fabio Aires, Director de finanzas, tesorería y relación con inversores.

Refuerzo financiero con activos de alta calidad crediticia

El fondo FIDC Flagship BTO Receivables está respaldado por una parte de los ingresos recurrentes generados en Brasil, procedentes de cuentas pendientes de cobro de servicios ligados a áreas de CRM y BTO. Estas cuentas tienen un vencimiento promedio de alrededor de 48 días y se originan a partir de una sólida base de clientes que mantienen una larga relación contractual con la compañía, lo que asegura estabilidad y confianza en el flujo de ingresos.

Esta emisión permite a Atento fortalecer su liquidez y continuar impulsando su estrategia de crecimiento y modernización tecnológica, con una base financiera más sólida y eficiente.

Además, Moody's Brasil otorgó una calificación AA-.br a las cuotas senior, destacando la solidez de la operación, la baja morosidad histórica (menor al 1%) y la alta calidad crediticia de los clientes involucrados.

"Los activos del Fondo están compuestos por facturas de contratos celebrados con clientes con una larga relación con Atento. Alrededor del 70% de los contratos se refieren a relaciones de más de diez años con empresas y filiales brasileñas de empresas extranjeras", puntualiza Fabio Aires.

Optimización de deuda y respaldo estratégico

En paralelo, Atento ha completado una reestructuración de su deuda con la ampliación de los vencimientos de sus bonos principales hasta 2028 y 2029. De esta manera la firma mejora sus condiciones financieras (plazo, tipo de interés y garantías).

Con estas iniciativas, la compañía continúa ejecutando una hoja de ruta enfocada en la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible, reafirmando su compromiso con la creación de valor para clientes, inversores y empleados.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2790465/5587005/Atento_Logo.jpg

FUENTE Atento