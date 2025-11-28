MANAMA, Bahreïn, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le but de renforcer l'attrait du Royaume de Bahreïn en tant que première destination d'investissement, les Affaires de la nationalité, des passeports et de la résidence (NPRA) du ministère de l'Intérieur ont annoncé une réduction de l'investissement immobilier minimum requis pour obtenir la résidence dorée de 530 555 (BHD 200 000) à 345 000 USD (BHD 130 000). Cette décision devrait stimuler la demande de propriétés haut de gamme sur un marché concurrentiel, tout en maintenant les normes élevées du Golden Residency Program, qui s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à faire de Bahreïn une plaque tournante régionale pour la résidence à long terme, les affaires et l'investissement.

Bahreïn abaisse à 345 000 USD le montant minimum de l'investissement immobilier pour l'obtention de la résidence dorée

En abaissant le seuil d'investissement, le Royaume cherche à stimuler la croissance du secteur immobilier et à permettre à un plus grand nombre d'investisseurs étrangers de profiter du niveau de vie élevé et de l'offre immobilière attrayante de Bahreïn. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à promouvoir les investissements durables, à soutenir la croissance économique et à attirer les talents internationaux à la recherche de stabilité et d'opportunités dans la région du CCG.

Cette annonce coïncide avec l'accueil par Bahreïn de l'exposition « Cityscape », soulignant ainsi le rôle du Royaume dans le soutien d'un marché immobilier régional et local dynamique, reconnu pour son innovation et sa création de valeur durable.

Son Excellence Shaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, sous-secrétaire à la nationalité, aux passeports et aux affaires de résidence, a souligné l'importance de ce changement en déclarant que « la réduction des exigences en matière d'investissement immobilier reflète l'engagement de Bahreïn à favoriser un environnement propice aux investisseurs mondiaux en quête de stabilité et d'opportunités à long terme dans la région ». Son Excellence a ajouté que cette mise à jour « renforce la compétitivité du programme de résidence d'or tout en préservant son exclusivité et en garantissant sa capacité à attirer les investisseurs étrangers ».

Dans le cadre du programme actuel, la Golden Residency est accordée aux propriétaires et aux personnes qui ont travaillé à Bahreïn pendant au moins cinq ans et dont le salaire mensuel moyen est supérieur à 2 000 BHD (5 306 USD). Le régime s'applique également aux retraités qui ont travaillé au Bahreïn pendant au moins 15 ans et qui perçoivent une pension mensuelle moyenne d'au moins 2 000 BHD, ainsi qu'aux retraités non-résidents dont la pension mensuelle moyenne dépasse 4 000 BHD (10 624 USD).

La résidence d'or est également proposée aux personnes talentueuses, telles que les entrepreneurs, les professionnels hautement qualifiés et les personnes qui apportent une contribution significative à l'économie nationale ou à la société.

La Golden Residency permet aux titulaires d'obtenir une résidence de longue durée, de faciliter la création d'entreprises, de bénéficier de privilèges d'entrées multiples et de parrainer des membres de leur famille. La mise à jour du seuil d'investissement renforce la position de Bahreïn en tant que l'une des destinations les plus ouvertes et les plus attrayantes de la région pour les investisseurs, consolidant ainsi sa réputation en tant que lieu d'implantation pour les personnes fortunées et les professionnels à la recherche d'un environnement accueillant et d'une qualité de vie élevée.

Pour plus d'informations sur le programme Golden Residency, y compris les critères d'éligibilité et les avantages, veuillez consulter le site : www.goldenresidency.gov.bh.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832805/Ministry_of_Interior_in_Bahrain_Photo.jpg