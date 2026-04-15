BangQi Technology se presenta en MODEX 2026 con una nueva solución de logística inteligente para almacenes en el extranjero

ATLANTA, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Del 13 al 16 de abril, BangQi Technology, líder mundial en fábricas inteligentes y almacenes sin personal impulsados por IA, participará en MODEX 2026, una exposición mundial de primer nivel para el manejo de materiales, tecnología de logística e innovación de la cadena de suministro. En el stand A3813, BangQi presenta su enfoque totalmente integrado, que combina software, hardware, capacidades de IA y servicio, junto con el debut de una nueva solución de logística inteligente diseñada de manera específica para operaciones de almacén en el extranjero.

Visitantes profesionales interactúan con la solución de logística inteligente para almacenes en el extranjero de Bangqi (PRNewsfoto/BangQi Technology)

"El objetivo de BangQi es sencillo: dar a los almacenes una 'mente que piensa'", declaró la presidenta de BangQi, Wu Xiaoqian. "Con más de 2.000 proyectos entregados en todo el mundo, entendemos los puntos débiles de nuestros clientes. Nuestro debut en MODEX es una oportunidad para convertir nuestra experiencia validada a nivel mundial en un camino replicable hacia el éxito y compartirla con más socios".

En MODEX 2026, BangQi presenta su cartera de AGV/AMR y presenta su nueva solución inteligente para almacenes en el extranjero. La solución está diseñada para abordar tres puntos débiles principales: aumento de costos laborales, espacio limitado y aumentos repentinos en temporada alta, y aprovecha la automatización impulsada por IA que combina almacenamiento de alta densidad, recolección de bienes a personas y coordinación de múltiples robots. Como se valida en implementaciones del mundo real, aumenta la utilización del almacenamiento en más del 40 %, mejora la eficiencia de recolección hasta en un 300 % y reduce costos laborales hasta en un 50 %.

Las presentaciones en el sitio cuentan con casos prácticos reales de clientes líderes, incluidas implementaciones comprobadas en operaciones de almacenes en el extranjero que ayudan a gestionar la demanda máxima durante el Black Friday y el Prime Day, a la vez que mantienen el control de costos y la confiabilidad del servicio.

Basándose en una amplia experiencia industrial global, BangQi implementó un sistema de servicio sólido que abarca China, América del Norte, Europa y el sudeste asiático, y brinda soporte localizado a casi 100 clientes de primer nivel en industrias que incluyen electrónica 3C, 3PL, automotriz, nueva energía y productos farmacéuticos. Entro los clientes, se encuentran Walmart, Foxconn, Decathlon, DHL, SF Express, SHEIN, Li Auto, CATL, EVE Energy, Emiratos Árabes Unidos, Joyson, Sinopharm y muchos otros.

En el stand A3813, BangQi creó un área de diagnóstico de casos especializada, en la que los expertos técnicos aprovechan más de 2.000 experiencias de proyectos mundiales y casi 100 casos de éxito de clientes de primer nivel para ofrecer consultas individuales y recomendaciones prácticas.

Fundada en 2013, BangQi se dedica a permitir operaciones inteligentes y totalmente sin personal de extremo a extremo en la fabricación y logística a nivel mundial. Basada en pequeños modelos especializados de IA, la base de IA industrial de la empresa integra software, hardware, agentes de IA y robots como servicio (RaaS, por sus siglas en inglés) en un sistema unificado.

Visite el stand A3813 para consultas personalizadas con expertos. Para más información, visite el sitio web oficial de BangQi (https://en.bangqikeji.com/?lang=en) o la página de TikTok.

Contacto: Lina, [email protected], +86 18922845647

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FUENTE BangQi Technology