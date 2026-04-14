BangQi Technology participe au salon MODEX 2026 et présente une nouvelle solution logistique intelligente pour les entrepôts à l'étranger

ATLANTA, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Du 13 au 16 avril, BangQi Technology, un leader mondial des usines intelligentes et des entrepôts sans personnel activés par l'IA, participe à MODEX 2026, une exposition mondiale de premier plan pour la manutention, la technologie logistique et l'innovation de la chaîne d'approvisionnement. Au stand A3813, BangQi dévoile son approche entièrement intégrée - combinant logiciel, matériel, capacités d'IA et service - ainsi que le lancement d'une nouvelle solution logistique intelligente conçue spécifiquement pour les opérations d'entreposage à l'étranger.

Professional visitors engaging with Bangqi's overseas warehouse smart logistics solution

« L'ambition de BangQi est simple : doter les entrepôts d'un "cerveau pensant" », a déclaré Wu Xiaoqian, présidente de BangQi. « Avec plus de 2 000 projets réalisés dans le monde entier, nous comprenons les problèmes de nos clients. Cette première participation au salon MODEX est l'occasion de transformer notre expérience validée au niveau mondial en une méthode de réussite reproductible et de la partager avec encore plus de partenaires. »

Au salon MODEX 2026, BangQi présente son portefeuille devéhicules guidés automatisés et de robots mobiles autonomes et introduit sa nouvelle solution intelligente pour les entrepôts à l'étranger. Conçue pour répondre à trois problèmes majeurs - l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, l'espace limité et les pics d'activité en haute saison - la solution utilise l'automatisation pilotée par l'IA, combinant le stockage à haute densité, la préparation des commandes à la personne et la coordination multi-robots. Comme l'ont montré les déploiements réels, la solution augmente l'utilisation du stockage de plus de 40 %, améliore l'efficacité de la préparation des commandes jusqu'à 300 % et réduit les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 50 %.

Les présentations sur site comprennent des études de cas réels de clients majeurs, y compris des déploiements éprouvés dans des opérations d'entrepôt à l'étranger qui aident à gérer les pics de demande pendant le Black Friday et le Prime Day tout en maintenant le contrôle des coûts et la fiabilité du service.

S'appuyant sur une vaste expérience industrielle mondiale, BangQi a mis en place un système de service robuste couvrant la Chine, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, fournissant un soutien localisé à près de 100 clients de premier plan dans des secteurs tels que l'informatique, la communication, l'électronique grand public, la logistique tierce, l'automobile, les nouvelles énergies et les produits pharmaceutiques - y compris Walmart, Foxconn, Decathlon, DHL, SF Express, SHEIN, Li Auto, CATL, EVE Energy, UAE, Joyson, Sinopharm et bien d'autres encore.

Au stand A3813, BangQi a mis en place une zone dédiée au diagnostic de cas, où les experts techniques s'appuient sur plus de 2 000 expériences de projets mondiaux et près de 100 témoignages de réussite de clients de premier plan pour fournir des consultations individuelles et des recommandations exploitables.

Fondée en 2013, BangQi se consacre à la mise en place d'opérations intelligentes de bout en bout et entièrement sans personnel dans les secteurs de la fabrication et de la logistique à l'échelle mondiale. Fondée sur de petits modèles d'IA spécialisés, la fondation d'IA industrielle de l'entreprise intègre les logiciels, le matériel, les agents d'IA et les robots en tant que service (RaaS) dans un système unifié.

Visitez le stand A3813 pour des consultations individuelles avec des experts. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de BangQi (https://en.bangqikeji.com/?lang=en) ou la page TikTok.

Contact : Lina, [email protected], +86 18922845647

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