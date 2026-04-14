- BangQi Technology debuta en MODEX 2026 con una nueva solución logística inteligente para almacenes en el extranjero

ATLANTA, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Del 13 al 16 de abril, BangQi Technology, líder mundial en fábricas inteligentes y almacenes automatizados con IA, participa en MODEX 2026, una de las principales ferias internacionales de manipulación de materiales, tecnología logística e innovación en la cadena de suministro. En el expositor A3813, BangQi presenta su enfoque totalmente integrado, que combina software, hardware, capacidades de IA y servicios, junto con el lanzamiento de una nueva solución logística inteligente diseñada específicamente para operaciones de almacén en el extranjero.

Professional visitors engaging with Bangqi's overseas warehouse smart logistics solution

"El objetivo de BangQi es sencillo: dotar a los almacenes de una inteligencia artificial", declaró Wu Xiaoqian, presidenta de BangQi. "Con más de 2000 proyectos realizados en todo el mundo, comprendemos las dificultades a las que se enfrentan nuestros clientes. Nuestro debut en MODEX representa una oportunidad para convertir nuestra experiencia, validada a nivel global, en un modelo de éxito replicable y para compartirlo con más socios".

En MODEX 2026, BangQi presenta su gama de AGV/AMR e introduce su nueva solución inteligente para almacenes en el extranjero. Diseñada para abordar tres problemas clave —el aumento de los costes laborales, el espacio limitado y los picos de demanda en temporada alta—, la solución aprovecha la automatización basada en IA, combinando almacenamiento de alta densidad, preparación de pedidos con asistencia directa del operario y coordinación de múltiples robots. Como se ha comprobado en implementaciones reales, aumenta la utilización del almacenamiento en más de un 40%, mejora la eficiencia de la preparación de pedidos hasta en un 300% y reduce los costes laborales hasta en un 50%.

Las presentaciones presenciales incluyen estudios de casos reales de clientes líderes, incluidas implementaciones probadas en operaciones de almacenes en el extranjero que ayudan a gestionar la demanda máxima durante el Black Friday y el Prime Day, manteniendo al mismo tiempo el control de costes y la fiabilidad del servicio.

Basándose en una dilatada experiencia industrial a nivel mundial, BangQi ha implementado un sólido sistema de servicios que abarca China, Norteamérica, Europa y el sudeste asiático, proporcionando soporte localizado a casi 100 clientes de primer nivel en sectores como la electrónica de consumo, la logística de terceros, la automoción, las nuevas energías y la industria farmacéutica, entre los que se incluyen Walmart, Foxconn, Decathlon, DHL, SF Express, SHEIN, Li Auto, CATL, EVE Energy, UAE, Joyson, Sinopharm y otros.

En el expositor A3813, BangQi ha habilitado una Zona de Diagnóstico de Casos, donde expertos técnicos aprovechan más de 2.000 experiencias en proyectos globales y cerca de 100 casos de éxito de clientes de primer nivel para proporcionar consultas personalizadas y recomendaciones prácticas.

Fundada en 2013, BangQi se dedica a facilitar operaciones inteligentes y totalmente automatizadas de principio a fin en la fabricación y la logística a nivel mundial. Basada en modelos de IA pequeños y especializados, la plataforma de IA industrial de la compañía integra software, hardware, agentes de IA y robots como servicio (RaaS) en un sistema unificado.

Visite el expositor A3813 para consultas personalizadas con expertos. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de BangQi ( https://en.bangqikeji.com/?lang=en ) o su página de TikTok.

Contacto: Lina, [email protected], +86 18922845647

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