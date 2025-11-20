BCMGlobalfue designado para apoyar el avance de la National Financing Support Services Company (NFSC) como el mejor administrador de préstamos independiente en su clase en el Reino de Arabia Saudita

LONDRES, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BCMGlobal, una de las principales empresas independientes de servicios de préstamos e hipotecas de Europa y afiliada de LCM Partners, ha sido nombrada para administrar la Empresa Nacional de Servicios de Apoyo Financiero (NFSC) y para apoyar su avance hacia el mejor servicio de préstamos independiente de su clase en el Reino de Arabia Saudita.

Establecido por el Fondo de Desarrollo de Bienes Raíces de Arabia Saudita (REDF) y la Compañía de Refinanciamiento de Bienes Raíces de Arabia Saudita (src), NFSC desempeña un papel central en el fortalecimiento de los sectores de financiamiento hipotecario y de consumo del Reino. Su mandato apoya los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita para diversificar y profundizar el sistema financiero nacional.

Basándose en más de 25 años de experiencia en toda Europa, BCMGlobal desplegará un equipo senior en el Reino, incluido el próximo nombramiento de un Jefe de Servicios para liderar la siguiente fase del desarrollo de NFSC. La compañía ampliará sus líneas de servicio y su presencia local, con planes para reclutar y desarrollar la capacidad operativa en Arabia Saudita. El mandato de BCMGlobal incluye ampliar las capacidades de servicio de NFSC más allá de las hipotecas residenciales para abarcar préstamos de consumo y comerciales, al tiempo que introduce servicios de respaldo y servicios de agencia de instalaciones para apoyar el ecosistema financiero en evolución de la región.

Estos desarrollos proporcionarán una infraestructura crítica tanto para las instituciones nacionales como para los prestamistas internacionales que buscan participar en los mercados financieros en rápido crecimiento del Reino. BCMGlobal ya ha visto un fuerte interés temprano por parte de los principales bancos mundiales y casas de inversión, lo que refleja la calidad del compromiso internacional que se está atrayendo al sector financiero del Reino.

"Con más de 25 años de experiencia en la gestión de préstamos con y sin rendimiento, BCMGlobal aporta una profunda experiencia operativa y de datos al Reino", afirmó Simon Fitness, director ejecutivo de BCMGlobal. "Nos comprometemos a integrarnos en el mercado local, tanto operativamente como como empleador, creando equipos y tecnología en el Reino que brinden servicios de clase mundial alineados con los objetivos de Visión 2030".

Paul Burdell, director ejecutivo de LCM Partners, agregó: "Arabia Saudita continúa demostrando ambición y liderazgo de clase mundial en el desarrollo de sus mercados financieros. Nos enorgullece desempeñar un papel de apoyo junto con socios como REDF y src, cuya visión y compromiso con la excelencia están ayudando a dar forma a un sector de servicios financieros moderno y dinámico. La experiencia en servicios, las capacidades de datos y la tecnología de BCMGlobal complementarán estos esfuerzos y contribuirán a construir una institución de fortaleza y capacidad duraderas en el NFSC ".

Con aproximadamente 45 mil millones de € en activos bajo gestión y operaciones en cinco jurisdicciones europeas, BCMGlobal ofrece soluciones integrales de servicios de préstamos, gestión de carteras y análisis de datos para más de 125 instituciones financieras. Su nombramiento para trabajar con NFSC marca un hito importante en la expansión internacional de BCMGlobal y subraya su papel como socio estratégico en la evolución de la infraestructura de servicios financieros en el Reino de Arabia Saudita.

Acerca de BCMGlobal

BCMGlobal es una de las principales empresas independientes de servicios de préstamos e hipotecas de Europa, especializada en la gestión integral de activos, la administración de préstamos y la tecnología de servicios basada en datos. BCMGlobal, que opera en el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, Italia y España, gestiona más de € 45 mil millones en activos y ofrece soluciones a más de 125 instituciones bancarias y financieras. BCMGlobal forma parte del grupo LC Financial Holdings y es una filial de LCM Partners.

