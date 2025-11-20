BCMGlobal est chargé de soutenir la progression de la National Financing Support Services Company (NFSC) en tant que prestataire de services de prêt indépendant de premier ordre dans le Royaume d'Arabie saoudite.

LONDRES, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BCMGlobal, l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de prêts et d'hypothèques en Europe et une filiale de LCM Partners, a été désignée pour gérer la National Financing Support Services Company (NFSC) et l'aider à devenir une société indépendante de gestion de prêts de premier ordre dans le Royaume d'Arabie saoudite.

Créée par le Fonds saoudien de développement immobilier (REDF) et la Société saoudienne de refinancement immobilier (SRC), la NFSC joue un rôle central dans le renforcement des secteurs du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation du Royaume. Son mandat s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite visant à diversifier et à approfondir le système financier national.

S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience en Europe, BCMGlobal déploiera une équipe de haut niveau dans le Royaume, y compris la nomination prochaine d'un Responsable des services pour diriger la prochaine phase de développement de NFSC. L'entreprise étendra ses lignes de services et sa présence locale, avec des plans de recrutement et de renforcement des capacités opérationnelles en Arabie saoudite. Le mandat de BCMGlobal comprend l'élargissement des capacités de gestion de NFSC au-delà des prêts hypothécaires résidentiels pour englober les prêts à la consommation et les prêts commerciaux, tout en introduisant le service de secours tiers et la gestion et l'administration des facilités de finance structurées pour soutenir l'écosystème financier en pleine évolution de la région.

Ces développements fourniront une infrastructure essentielle aux institutions nationales et aux prêteurs internationaux désirant participer aux dynamiques marchés financiers du Royaume. BCMGlobal a déjà suscité un vif intérêt de la part de grandes banques et sociétés d'investissement mondiales, ce qui indique la qualité de l'engagement international attiré par le secteur financier du Royaume.

« Avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des prêts performants, ré-performants et non-performants, BCMGlobal apporte au Royaume une profonde expertise opérationnelle et en matière de données », a déclaré Simon Fitness, directeur général de BCMGlobal. « Nous sommes déterminés à nous implanter sur le marché local, à la fois sur le plan opérationnel et en tant qu'employeur, en mettant en place des équipes et des technologies dans le Royaume qui offrent des services de classe mondiale conformes aux objectifs de la Vision 2030. »

Paul Burdell, directeur général de LCM Partners, a ajouté : « L'Arabie saoudite continue de faire preuve d'une ambition et d'un leadership de classe mondiale dans le développement de ses marchés financiers. Nous sommes fiers de jouer un rôle de soutien aux côtés de partenaires tels que le REDF et le SRC, dont la vision et l'engagement en faveur de l'excellence contribuent à façonner un secteur des services financiers moderne et dynamique. L'expertise de BCMGlobal en matière de services, ses capacités en matière de données et sa technologie viendront compléter ces efforts et contribueront à la mise en place d'une institution durablement forte et compétente au sein de la NFSC. »

Avec environ 45 milliards d'euros d'actifs sous gestion et des opérations dans cinq juridictions européennes, BCMGlobal fournit des solutions complètes de gestion de prêts, de gestion de portefeuille et d'analyse de données à plus de 125 institutions financières. Sa nomination pour collaborer avec la NFSC marque une étape importante dans l'expansion internationale de BCMGlobal et souligne son rôle de partenaire stratégique dans l'évolution de l'infrastructure des services financiers au Royaume d'Arabie Saoudite.

À propos de BCMGlobal

BCMGlobal est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de prêts et d'hypothèques en Europe, spécialisée dans la gestion de bout en bout des actifs, l'administration des prêts et les technologies de gestion basées sur les données. Présente au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, BCMGlobal gère plus de 45 milliards d'euros d'actifs et fournit des solutions à plus de 125 institutions bancaires et financières. BCMGlobal fait partie du groupe LC Financial Holdings et est une filiale de LCM Partners.

