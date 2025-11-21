BCMGlobal 獲委任管理沙地 NFSC，致力打造當地頂尖獨立貸款服務機構

倫敦2025年11月22日 /美通社/ -- 歐洲領先的獨立貸款及按揭服務機構、LCM Partners 聯營公司 BCMGlobal 宣佈，已獲委任管理「國家融資支援服務公司」(NFSC)，並將協助該公司發展成為沙地阿拉伯王國（下稱「沙地」）一流的獨立貸款服務機構。

NFSC 由沙地房地產發展基金 (REDF) 及沙地房地產再融資公司 (SRC) 共同成立，在鞏固沙地按揭及消費金融市場方面擔當核心角色。其職責旨在配合沙地「2030 願景」，推動國家金融體系邁向多元化及深化發展。

憑藉在歐洲累積逾 25 年的經驗，BCMGlobal 將派遣資深團隊進駐沙地，並即將任命一名「服務主管」帶領 NFSC 下一階段的發展。公司將擴展服務範疇及當地業務版圖，並計劃在沙地招聘人手以建立營運能力。BCMGlobal 的職責包括將 NFSC 的服務能力由住宅按揭擴展至涵蓋消費及商業貸款，同時引入「後備貸款服務」及「融資代理服務」，以支援區內不斷演變的金融生態系統。

此舉將為有意涉足沙地高增長金融市場的本地機構及國際貸款人，提供關鍵的金融基建。BCMGlobal 已收到來自全球主要銀行及投資機構的強烈初步意向，反映國際市場對沙地金融領域的參與度正不斷提升。

「BCMGlobal 擁有超過 25 年管理績優、重整及不良貸款的經驗，將為沙地帶來深厚的營運及數據專長。」BCMGlobal 行政總裁 Simon Fitness 表示，「我們致力植根當地市場，無論在營運實體抑或僱主身份上，均會於沙地建立團隊及技術，提供配合『2030 願景』目標的世界級服務。」

LCM Partners 行政總裁 Paul Burdell 補充：「沙地阿拉伯在發展金融市場方面，持續展現世界級的宏大抱負及領導力。我們很榮幸能與 REDF 及 SRC 等夥伴並肩合作，其願景及對卓越的追求正協助塑造一個現代化且充滿活力的金融服務業。BCMGlobal 的服務專長、數據能力及技術將與之相輔相成，協助將 NFSC 打造成一間實力與能力兼備的機構。」

BCMGlobal 目前管理資產約 450 億歐元，業務遍及歐洲五個司法管轄區，為超過 125 家金融機構提供端對端貸款服務、投資組合管理及數據分析方案。本次獲委任與 NFSC 合作，標誌著 BCMGlobal 國際擴張的重要里程碑，並突顯其作為沙地金融服務基建演變中策略夥伴的角色。

BCMGlobal 簡介

BCMGlobal 是歐洲領先的獨立貸款及按揭服務機構之一，專注於端對端資產管理、貸款行政管理及數據驅動服務技術。BCMGlobal 業務遍及英國、愛爾蘭、荷蘭、意大利及西班牙，管理資產逾 450 億歐元，為超過 125 家銀行及金融機構提供解決方案。BCMGlobal 隸屬於 LC Financial Holdings 集團，並為 LCM Partners 的關聯公司。

