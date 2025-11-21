BCMGlobal、サウジアラビア王国においてNational Financing Support Services Company（NFSC）を最高水準の独立系ローンサービス事業者へと発展させる支援機関に任命

ロンドン, 2025年11月22日 /PRNewswire/ -- ヨーロッパを代表する独立系ローン・モーゲージサービス企業の1つであり、LCM Partnersの関連会社であるBCMGlobalは、National Financing Support Services Company（NFSC）の管理運営業務を委託されました。同社は、サウジアラビア王国における最高水準の独立系ローンサービス事業者にNFSCを発展させる支援を提供します。

Saudi Real Estate Development Fund（REDF）とSaudi Real Estate Refinance Company（SRC）によって設立されたNFSCは、王国の住宅ローンおよび消費者金融セクターの強化において中心的な役割を果たしています。その使命は、国家金融システムの多様化と深化を目指すサウジアラビアのビジョン2030（Vision 2030）の目標を支援することです。

BCMGlobalはヨーロッパにおける25年以上の実績を基盤に、NFSCの次段階の発展を主導するサービス提供部門責任者の任命を含め、上級管理職チームを同王国に派遣します。同社はサービス・ラインと現地拠点を拡大し、サウジアラビア国内での人材採用と業務能力構築を計画しています。BCMGlobalの業務範囲には、NFSCのサービス提供能力を住宅ローンから消費者ローン/商業ローンへ拡大することが含まれています。また、進化する地域の金融エコシステムを支えるバックアップ・サービスおよびファシリティ・エージェンシー・サービスの導入も担います。

こうした展開は、サウジアラビアの急成長する金融市場への参画を目指す国内機関と国際金融機関の双方にとって、重要なインフラを提供します。BCMGlobalには、既に世界的大手の銀行や投資会社から早い段階で関心を寄せられています。これは、サウジアラビアの金融セクターが引き付けている国際的な関心の質を反映しています。

「25年以上にわたり、正常債権、再正常化債権、不良債権の管理に携わってきた経験を持つBCMGlobalは、深い業務運営とデータに関する専門知識をサウジアラビアにもたらします」と、BCMGlobalの最高経営責任者であるSimon Fitness氏は述べています。「私たちは、経営面でも雇用面でも現地市場に根ざすこと、そしてビジョン2030（Vision 2030）に沿った世界水準のサービスを提供するチームと技術をサウジアラビア国内で構築することに全力を尽くします。」

LCM Partnersの最高経営責任者であるPaul Burdell氏は次のように付け加えました。「サウジアラビアは金融市場の発展において、世界トップクラスの野心とリーダーシップを継続的に示しています。REDFやSRCといったパートナーと共に支援役を担えることを誇りに思います。卓越性に対する彼らのビジョンと取り組みが、現代的でダイナミックな金融サービスセクターの形成に貢献しています。BCMGlobalのサービス提供の専門知識、データ能力、テクノロジーはこれらの取り組みを補完し、NFSCが持続的な強さと能力を備えた機関として発展することに貢献するでしょう。」

約450億ユーロの運用資産を有し、ヨーロッパ5か国で事業を展開するBCMGlobalは、125以上の金融機関に対し、包括的なローン・サービス、ポートフォリオ管理、データ分析ソリューションを提供しています。NFSCとの提携は、BCMGlobalの国際展開にとって重要なマイルストーンであり、サウジアラビア王国における金融サービス・インフラの発展を支える戦略的パートナーという同社の役割を明確に示すものです。

