BingX amplía su oferta de RWA y empodera a los traders con mayor flexibilidad

CIUDAD DE PANAMÁ, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange líder de criptomonedas y empresa Web3 impulsada por IA, ha anunciado la expansión de su oferta de futuros perpetuos de Activos del Mundo Real (RWA, por sus siglas en inglés), incorporando acceso a cinco RWAs populares, oro, plata, petróleo Brent, petróleo WTI y gas natural, con liquidación en USDT a través de la plataforma BingX.

Esta ampliación se suma al creciente portafolio de derivados RWA de BingX, integrando el trading de activos del mundo real en su suite de futuros perpetuos y permitiendo a los usuarios operar activos globales dentro de un entorno seguro, transparente y de alta liquidez. Con ejecución rápida, tarifas competitivas y hasta 500x de apalancamiento, esta actualización ofrece mayor flexibilidad a los usuarios en los mercados tradicionales de RWA.

Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX, comentó: "La expansión de la oferta de trading de RWA de BingX representa otro paso en nuestra misión de hacer que los mercados globales sean más accesibles. Al integrar activos del mundo real y ampliar nuestra gama de derivados, estamos empoderando a los usuarios para diversificar sus carteras, cubrirse frente a la volatilidad y participar en la economía global, todo desde una plataforma confiable y unificada."

Este lanzamiento refuerza aún más el compromiso de BingX con la unión entre las finanzas tradicionales y digitales mediante la innovación. Con esta experiencia ampliada ya disponible, BingX continúa expandiendo su ecosistema RWA, ofreciendo a los traders una gama más amplia de herramientas para gestionar el riesgo, aprovechar oportunidades y participar en mercados más allá del cripto.

Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas y empresa Web3 impulsada por IA que atiende a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con una amplia gama de productos y servicios basados en IA, incluyendo derivados, trading spot y copy trading, BingX satisface las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. Comprometido con construir una plataforma de trading confiable e inteligente, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar su rendimiento y confianza. En 2024, BingX se convirtió orgullosamente en el exchange de criptomonedas oficial del Chelsea Football Club, marcando un debut destacado en el mundo del patrocinio deportivo.

