BingX расширяет предложения в сфере RWA, предоставляя трейдерам больше гибкости

24 окт, 2025, 15:27 GMT
ПАНАМА, 24 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о расширении линейки своих бессрочных фьючерсов на реальные активы (RWA), запустив торговлю пятью популярными инструментами: золотом, серебром, нефтью Brent, нефтью WTI и природным газом — с расчетами в USDT на платформе BingX.
Это обновление дополняет растущий набор производных инструментов BingX, основанных на реальных активах, предоставляя пользователям возможность торговать мировыми активами в безопасной, прозрачной и высоколиквидной среде. Новые инструменты отличаются мгновенным исполнением ордеров, конкурентными комиссиями и кредитным плечом до 500x, что обеспечивает трейдерам повышенную гибкость при работе с традиционными RWA-рынками.
Вивиен Лин, директор по продукту BingX, прокомментировала: «Расширение линейки торговых инструментов на реальные активы — это ещё один шаг в миссии BingX сделать глобальные рынки более доступными. Интегрируя реальные активы и развивая наши деривативные продукты, мы помогаем пользователям диверсифицировать портфели, хеджировать риски волатильности и участвовать в мировой экономике — всё это в рамках одной надёжной и единой платформы».
Этот запуск укрепляет стремление BingX соединить традиционные и цифровые финансы через инновации. С новыми возможностями, доступными уже сейчас, BingX продолжает развивать свою RWA-экосистему, предоставляя трейдерам всё больше инструментов для управления рисками, поиска возможностей и участия в глобальных рынках за пределами криптовалют.
О компании BingX
Основанная в 2018 году, BingX — ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. Платформа предлагает широкий набор инструментов на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг. BingX стремится создать надёжную и интеллектуальную торговую экосистему, предоставляя инновационные инструменты, которые помогают пользователям повышать эффективность и уверенность в торговле. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, отметив важный шаг в развитии спортивного спонсорства.
