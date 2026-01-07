CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange líder de criptomonedas y compañía Web3 impulsada por AI, anunció el lanzamiento del trading de activos del mundo real (RWA) de Oro dentro de su suite de Copy Trading, ampliando su portafolio de productos para responder de manera más eficiente a las necesidades de trading y asignación de activos de sus usuarios. Este lanzamiento marca la primera vez que un RWA se habilita para copy trading en BingX.

BingX lanza Copy Trading de oro y marca su primer soporte de RWA (PRNewsfoto/BingX)

Con la incorporación del Oro copy trading, los usuarios pueden acceder a este mercado RWA a través del ecosistema de copy trading de BingX, habilitando oportunidades de trading continuo y una mayor diversificación de portafolio. Actualmente, BingX ofrece múltiples RWAs para perpetual futures trading, entre ellos Oro, Plata, Brent Oil y Gas batural, con liquidación en USDT.

"Agregar el par de Oro en nuestra plataforma de copy trading representa un hito clave para BingX", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Como el primer RWA disponible para copy trading, el oro permite a los usuarios diversificar más allá de los activos nativos de cripto, aprovechando las estrategias de traders profesionales. Seguiremos ampliando nuestra oferta de productos para brindar oportunidades de trading más flexibles y accesibles a nuestra comunidad global".

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange líder de criptomonedas y una compañía Web3 impulsada por AI, que presta servicios a una comunidad global de más de 40 millones de usuarios. Con una suite integral de productos y servicios potenciados por AI —que incluye derivados, spot trading y copy trading—, BingX responde a las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta profesionales. Comprometida con la construcción de una plataforma de trading confiable e inteligente, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en el exchange oficial de criptomonedas de Chelsea Football Club, marcando su debut en el ámbito del patrocinio deportivo.

