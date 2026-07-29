BingX fortalece la confianza del mercado con su Centro de Confianza dedicado

El Centro de Confianza dedicado reúne la Prueba de Reservas de BingX, el Fondo Shield de $150 millones, estándares de seguridad certificados internacionalmente y ocho años de trayectoria operativa.

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA, ha lanzado su Centro de Confianza dedicado, que exhibe el marco de seguridad de la plataforma, la transparencia de activos y sus hitos operativos a largo plazo. La iniciativa refleja la inversión continua de BingX en la construcción de una plataforma resiliente y confiable para más de 40 millones de usuarios en todo el mundo.

A medida que la confianza y la transparencia adquieren cada vez más importancia en la industria en general, BingX continúa fortaleciendo los cimientos que sustentan su crecimiento a largo plazo. Durante los últimos ocho años, BingX se ha enfocado en construir confianza a través de operaciones consistentes, protección transparente de activos, una gestión de riesgos robusta y un enfoque centrado en el usuario.

"La confianza no se establece de la noche a la mañana, sino que se gana a través de transparencia constante, operaciones confiables y un compromiso inquebrantable con los usuarios", afirmó Pablo Monti, portavoz de BingX. "Cada hito, desde la Prueba de Reservas y el cumplimiento normativo global hasta las alianzas estratégicas y la innovación de producto, refleja nuestro compromiso de construir una plataforma en la que los usuarios puedan confiar a largo plazo".

Construyendo confianza a través de la transparencia y la seguridad

El marco de confianza de la plataforma incluye una Prueba de Reservas del 100% mediante snapshots mensuales de Árbol de Merkle. Según el último reporte de reservas del 15 de julio de 2026, BingX mantiene un ratio de reserva de BTC de 142.82%, un ratio de reserva de ETH de 126.48%, un ratio de reserva de USDT de 131.83% y un ratio de reserva de USDC de 124.41%, lo que demuestra el respaldo total de los activos de los usuarios.

BingX refuerza aún más la protección de los usuarios mediante un Fondo Shield de US$150 millones, junto con protección de activos multicapa, autorización multifirma, arquitectura escalonada de wallets fríos, tibios y calientes, monitoreo de riesgos en tiempo real y soporte al cliente global 24/7.

La plataforma también ha obtenido las certificaciones PCI DSS 4.0.1 e ISO/IEC 27001, reconocidas internacionalmente, que validan sus controles en materia de protección de la información, gestión de riesgos, resiliencia operativa y respuesta a incidentes. Las evaluaciones de seguridad periódicas realizadas por terceros refuerzan aún más el compromiso de BingX de mantener un entorno de trading seguro.

Expansión de presencia a través del cumplimiento normativo y la innovación

Junto con su marco de seguridad, BingX continúa expandiendo su presencia global a través del avance regulatorio y la innovación de producto.

La compañía ha avanzado su presencia en Europa, donde BingX EU ha presentado una solicitud de autorización como proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCAR, reforzando su compromiso con un crecimiento conforme a la normativa.

BingX también continúa su evolución hacia una plataforma de trading multiactivo líder. A través de BingX TradFi, los usuarios elegibles pueden acceder a mercados financieros tradicionales —incluyendo acciones, materias primas, forex e índices— junto con criptomonedas, con productos disponibles sujetos a las regulaciones regionales y requisitos de elegibilidad.

Confianza respaldada por alianzas globales

El compromiso de BingX con la confianza a largo plazo se extiende más allá de la plataforma a través de alianzas con organizaciones reconocidas globalmente, reforzando su credibilidad y fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales.

Su alianza con el Chelsea Football Club ha continuado creciendo durante los últimos dos años, evolucionando de Socio Oficial de Manga a Socio Oficial de Indumentaria de Entrenamiento, y presentando iniciativas globales como la campaña "Trained on Greatness". En 2026, BingX también renovó la alianza, extendiendo una colaboración fundada en valores compartidos de disciplina, excelencia y mejora continua.

En 2026, BingX también se convirtió en el primer socio de exchange cripto de Scuderia Ferrari HP. Esta alianza multianual reúne a dos marcas globales construidas en torno al rendimiento, la innovación y la entrega de experiencias únicas a usuarios de todo el mundo.

Responsabilidad más allá del trading

BingX cree que la confianza se construye no solo a través de la tecnología y la seguridad, sino también mediante contribuciones significativas a la sociedad.

Respaldada por un Fondo de Caridad BingX de $10 millones, la compañía ha contribuido a esfuerzos de ayuda humanitaria, educación, sostenibilidad ambiental e iniciativas de desarrollo comunitario desde 2022. Entre las iniciativas recientes se incluyen una alianza de un año con Save the Children en apoyo a niños vulnerables en Bosnia y Herzegovina, esfuerzos de ayuda ante desastres en Asia, apoyo a las comunidades afectadas por los incendios de 2025 en Hong Kong, y programas educativos y ambientales en curso en todo el mundo.

A través de BingX Charity, la compañía traduce su alcance global en apoyo tangible para personas, comunidades y causas ambientales en todo el mundo.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA, que atiende a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en criptomonedas, BingX atiende las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsado por una completa suite de productos y servicios basados en IA, incluyendo futuros, spot, copy trading y ofertas de TradFi, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido socio principal del Chelsea FC desde 2024, y se convirtió en el primer socio oficial de exchange cripto de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, por favor visitar: https://bingx.com/

FUENTE BingX