CIUDAD DE PANAMÁ, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado su nueva campaña freciendo la tarifa cero para el trading de BTC, ETH y BNB, con recompensas diarias adicionales para los traders más activos.

BingX lanza la tarifa cero para el trading de BTC, ETH y BNB con recompensas diarias

Del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2025, todos los usuarios que operen con BTC, ETH y BNB en spot disfrutarán de tarifa cero en el trading de los pares BTC/USDT, BTC/USDC, ETH/USDT, ETH/USDC, BNB/USDT y BNB/USDC. Además, los usuarios activos que operen con las 3 criptomonedas tendrán la oportunidad de obtener descuentos del 100% en sus órdenes de compra según su clasificación entre todos los participantes, ordenados cronológicamente por tiempo de finalización de la transacción. Con las ofertas y recompensas, BingX busca fomentar la participación de los usuarios en las tendencias actuales del mercado y aprovechar las oportunidades potenciales cuando surjan.

"Nuestro compromiso es ayudar a nuestros usuarios a crecer y alcanzar sus objetivos", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "BingX se enorgullece de ir más allá de ser una plataforma de trading, atendiendo activamente las necesidades de nuestros usuarios y fortaleciendo la participación de la comunidad".

La campaña refuerza la misión de BingX de hacer que las criptomonedas sean accesibles y amigables para todos, brindando oportunidades apropiadas y relevantes a sus usuarios. Aprovechando sus recientes logros en inteligencia artificial, seguridad y conexión con la comunidad, BingX está construyendo su ecosistema donde los usuarios pueden prosperar con las últimas evoluciones del mercado.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803703/BingX_Launches_Zero_Fee_Trading_BTC_ETH_BNB_Daily_Rewards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5579278/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX