CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, celebró su reunión exclusiva de afiliados en Tenerife, España, congregando a afiliados líderes de diferentes regiones, partners clave y ejecutivos de BingX para un programa de tres días centrado en la innovación, la comunidad y el futuro del trading de criptomonedas.

BingX celebra un encuentro de afiliados en Tenerife mostrando innovación y excelencia comunitaria (PRNewsfoto/BingX)

El encuentro se celebró del 28 al 30 de noviembre e incluyó sesiones de networking, mesas redondas, experiencias VIP y una cena de gala con entrega de premios. Los asistentes participaron en diálogos sobre las tendencias de crecimiento entre afiliados y exchanges, así como sobre la creciente intersección de la IA y la Web3. A lo largo de los dos días del programa, los invitados también participaron en recepciones de bienvenida, keynotes y una ceremonia formal para homenajear a miembros destacados de la comunidad.

El evento también contó con una keynote de Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX, que enfatizó el enfoque del exchange en la seguridad, la experiencia del usuario y los nuevos usos innovadores de la inteligencia artificial.

Lin comentó: "Nuestra comunidad es la base de todo lo que construimos. Esta reunión subraya el compromiso colectivo entre BingX y nuestros partners para fortalecer la confianza, mejorar la experiencia del usuario y fomentar un entorno abierto donde creadores y usuarios puedan crecer juntos. Al alinearnos en torno a valores compartidos y una mentalidad innovadora, estamos forjando un futuro más resiliente y colaborativo para nuestra industria".

El evento de afiliados en Tenerife le dio continuidad a una exitosa reunión que se hizo en Bali a principios de este año, fortaleciendo el creciente ecosistema de creadores y partners de BingX, al tiempo que subraya su inversión en la colaboración, la apertura y en la comunidad cripto global.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2840348/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5660121/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX