BingX запускает торговлю без комиссий для BTC, ETH и BNB с ежедневными наградами

ПАНАМА, 24 октября 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, с радостью объявляет о запуске новой кампании с нулевой комиссией за спотовую торговлю BTC, ETH и BNB, а также ежедневными наградами для самых активных трейдеров.

BingX Launches Zero-Fee Trading for BTC, ETH and BNB with Daily Rewards

В период акции, с 22 октября по 21 ноября 2025 года, все пользователи смогут торговать BTC, ETH и BNB без торговых комиссий, включая пары: BTC/USDT, BTC/USDC, ETH/USDT, ETH/USDC, BNB/USDT, BNB/USDC. Кроме того, активные трейдеры, совершающие сделки с этими криптовалютами, получат шанс выиграть 100% кэшбэк на свои ордера на покупку. Победители определяются по рейтингу активности среди всех участников — в порядке завершения транзакций. Благодаря этой кампании BingX стремится повысить вовлеченность пользователей и помочь им использовать возможности текущих рыночных тенденций.

«Наша цель — помогать пользователям расти и достигать своих целей», — отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. — «BingX гордится тем, что выходит за рамки обычной торговой платформы, активно поддерживая своих пользователей и укрепляя связи внутри сообщества».

Эта инициатива подчеркивает миссию BingX — сделать криптовалюту доступной и понятной для всех, предлагая своевременные и выгодные возможности. Основываясь на своих достижениях в области искусственного интеллекта, безопасности и развития сообщества, BingX продолжает строить экосистему, в которой пользователи могут расти и развиваться вместе с рынком.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX — ведущая криптобиржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. Биржа предлагает широкий спектр продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта — от деривативов и спотовой торговли до копитрейдинга. BingX стремится создать надежную и интеллектуальную торговую платформу, предоставляя инновационные инструменты, которые помогают пользователям торговать уверенно и эффективно. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнером футбольного клуба «Челси», дебютировав в сфере спортивного спонсорства.

