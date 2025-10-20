BingX lanza su Academia 2.0 para mejorar el aprendizaje de Web3 y criptomonedas

CIUDAD DE PANAMÁ, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado una importante actualización de la Academia BingX, que incluye una interfaz más intuitiva, recursos ampliados y funciones de aprendizaje interactivo para ayudar a los usuarios a navegar por el creciente mundo de los activos digitales. Esta evolución de la Academia BingX reafirma el compromiso de la compañía de mejorar la accesibilidad y la formación de los usuarios de criptomonedas en cada etapa de su experiencia en el trading.

La Academia BingX actualizada ahora abarca un espectro aún más amplio de temas, desde tutoriales de productos de BingX para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar esos productos y funciones, fundamentos de criptomonedas y estrategias de trading; hasta DeFi, Web3, seguridad y gestión de riesgos. Diseñada tanto para principiantes como para traders experimentados, la plataforma combina rutas de aprendizaje estructuradas con conocimientos prácticos, lo que permite a los usuarios fortalecer sus conocimientos y habilidades en su camino hacia el empoderamiento financiero.

Para enriquecer aún más la experiencia, BingX Academy presenta una nueva interfaz de usuario intuitiva que incluye contenido como videos, tutoriales y rutas guiadas, junto con asistentes con inteligencia artificial que brindan apoyo personalizado para el aprendizaje. Esto garantiza que los usuarios no solo tengan acceso al contenido educativo adecuado, sino que también reciban orientación personalizada que se adapta a su progreso y objetivos.

"La educación es la base del trading responsable, y con esta actualización de la Academia, facilitamos a los usuarios aprender, participar y crecer en el mundo de las criptomonedas", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Al combinar un diseño intuitivo, diversos recursos y soporte basado en IA, la Academia BingX refleja nuestra misión de empoderar a los usuarios con conocimiento y confianza".

Con este hito, BingX reafirma su compromiso a largo plazo de empoderar a la comunidad del trading de criptomonedas, priorizando la transparencia, la responsabilidad y la accesibilidad. Al invertir en formación, BingX continúa brindando a usuarios de todo el mundo las herramientas necesarias para navegar por las complejidades de los activos digitales con claridad y confianza.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

