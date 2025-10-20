BingX Academy 2.0 Diluncurkan untuk Memberdayakan Pelajar Global dalam Web3 dan Kripto

BingX Academy yang diperbarui kini mencakup spektrum topik yang lebih luas, mulai dari tutorial produk BingX untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan produk dan fitur BingX, dasar-dasar kripto dan strategi perdagangan, hingga DeFi, Web3, keamanan, dan manajemen risiko. Didesain untuk pemula maupun trader berpengalaman, platform ini menggabungkan jalur pembelajaran terstruktur dengan wawasan praktis, memberdayakan pengguna untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan mereka dalam perjalanan menuju kemandirian finansial.

Untuk memperkaya pengalaman pengguna, BingX Academy memperkenalkan antarmuka pengguna yang baru dan intuitif, yang mencakup konten seperti video, tutorial, dan jalur panduan, disertai dengan asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan dukungan pembelajaran yang disesuaikan. Hal ini memastikan pengguna tidak hanya mendapatkan akses ke konten pendidikan yang tepat, tetapi juga menerima panduan yang disesuaikan dengan kemajuan dan tujuan mereka.

"Pendidikan adalah landasan perdagangan yang bertanggung jawab, dan dengan pembaruan Akademi ini, kami memudahkan pengguna untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang di ruang kripto," kata Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Dengan menggabungkan desain yang intuitif, sumber daya yang beragam, dan dukungan berbasis AI, BingX Academy mencerminkan misi kami untuk memberdayakan pengguna dengan pengetahuan dan kepercayaan diri."

Dengan pencapaian ini, BingX kembali menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk memberdayakan komunitas perdagangan kripto dengan mengutamakan transparansi, tanggung jawab, dan aksesibilitas. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, BingX terus membekali pengguna di seluruh dunia dengan alat yang mereka butuhkan untuk menavigasi kompleksitas aset digital dengan jelas dan percaya diri.

Tentang BingX

Didirikan pada tahun 2018, BingX adalah platform pertukaran kripto terkemuka dan perusahaan AI Web3, melayani komunitas global lebih dari 20 juta pengguna. Dengan rangkaian produk dan layanan berbasis AI yang komprehensif, termasuk derivatif, perdagangan spot, dan perdagangan salin, BingX memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang di semua tingkat pengalaman, mulai dari pemula hingga profesional. Berkomitmen untuk membangun platform perdagangan yang tepercaya dan cerdas, BingX memberdayakan pengguna dengan alat inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Pada tahun 2024, BingX dengan bangga menjadi mitra bursa kripto resmi Chelsea Football Club, menandai debut yang menarik di dunia sponsor olahraga.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://bingx.com/

SOURCE BingX