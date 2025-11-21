BingX presenta su serie Crypto Friday para brindar datos y guías a los traders

CIUDAD DE PANAMÁ, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, acaba de lanzar su nueva serie de videos, BingX Crypto Friday, junto con su extensión en livestreaming, Alpha Room, para usuarios de todo el mundo. El primer episodio de BingX Crypto Friday ya está dispoinible en las plataformas sociales de BingX, incluido TikTok, X y YouTube. El debut de Alpha Room será el 28 de noviembre.

Con el lema "Potencia tus trades, forja tu futuro", BingX Crypto Friday es una columna de video recurrente que integra información sobre productos, actualizaciones de la plataforma y análisis de mercado. En respuesta a la creciente necesidad de fuentes de información sobre criptomonedas autorizadas, atractivas y actualizadas, esta serie es una iniciativa diseñada para brindar información más eficiente y con visión para dar apoyo en el trading. La serie y los livestreams cubrirán las últimas actualizaciones de productos de BingX, análisis estratégicos y las tendencias más recientes del mercado, con la participación de los líderes y expertos de producto de BingX. Su objetivo es ayudar a los usuarios a comprender mejor la oferta de BingX, desarrollar estrategias de trading efectivas y obtener información sistemática sobre el mercado de criptomonedas, al tiempo que fomenta una mayor interacción con la comunidad de BingX.

"Esperamos cerrar la brecha entre el conocimiento de los usuarios, las últimas tendencias del mercado y nuestro producto", comentó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Me entusiasma consolidar la información para un público más amplio. Como parte de nuestro compromiso con potenciar a los traders, nuestro objetivo es ayudar a los principiantes a comprender rápidamente los fundamentos de las criptomonedas y nuestra plataforma, al tiempo que proporcionamos a los traders experimentados información práctica y un valor añadido", concluyó Lin.

Con un estilo profesional, dinámico y accesible, esta serie está diseñada para atraer a los entusiastas de las criptomonedas, transformando las actualizaciones de productos y las tendencias del mercado en herramientas y estrategias prácticas para los traders, a través de las cuales BingX refuerza su misión de potenciar a los traders con los conocimientos y recursos que necesitan para tener éxito.

