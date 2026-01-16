BingX se convierte en el primer socio exchange cripto oficial de Scuderia Ferrari HP

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado hoy un acuerdo multianual con Scuderia Ferrari HP, lo que representa la primera colaboración de BingX en el mundo del automovilismo y la primera de la Scuderia Ferrari HP con un exchange de criptomonedas. Esta alianza histórica une a dos marcas globales conocidas por superar los límites del rendimiento y la innovación.

La asociación con la Scuderia Ferrari HP marca un hito decisivo en la estrategia de expansión global de BingX. Como uno de los equipos más emblemáticos del mundo en automovilismo, la Scuderia Ferrari HP encarna la precisión, la ambición y la búsqueda constante de la excelencia, valores que reflejan la visión de BingX a medida que continúa expandiendo su plataforma y comunidad. Esta colaboración consolida la posición de BingX como una marca líder en el sector de las criptomonedas y demuestra el compromiso a largo plazo de la compañía con las colaboraciones y la innovación de primer nivel.

Daniel Lai, Chief Business Officer de BingX comentó: "Esta alianza es más que un hito. Ser partners de Scuderia Ferrari HP se convierte en un punto de referencia para BingX. La disciplina, la precisión y la búsqueda incansable de la excelencia de Scuderia Ferrari HP reflejan los valores que perseguimos como plataforma global. Esta alianza nos reta a mejorar todo lo que creamos, cada experiencia que ofrecemos y cada usuario al que servimos en todo el mundo".

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer de Scuderia Ferrari HP dijo: "Nos complace dar la bienvenida a BingX como el primer exchange de criptomonedas partner de la Scuderia Ferrari HP. Esta colaboración refleja nuestra disposición a adoptar tecnologías emergentes que se alinean con nuestra filosofía de vanguardia. A medida que nos acercamos a una nueva era en el automovilismo con el reglamento de la FIA de 2026, esta alianza demuestra nuestra disposición a explorar la innovación de vanguardia tanto dentro como fuera de la pista, manteniéndonos fieles a nuestra tradición de precisión y búsqueda de la excelencia. Al seleccionar a BingX como nuestro primer partner en el ámbito de los exchanges de criptomonedas, reconocemos el potencial transformador de este sector y la oportunidad de conectar con un público global más amplio a través de nuevas experiencias digitales".

Durante los próximos años, los aficionados podrán interactuar con BingX en diversos eventos de Scuderia Ferrari HP, plataformas digitales, contenido global y experiencias exclusivas a medida que la alianza evoluciona. Esta colaboración multianual sienta las bases para una nueva etapa de ambición global para BingX: una etapa definida por alianzas innovadoras, una alineación de marca de primer nivel y el compromiso de forjar el futuro de la industria.

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. BingX lleva siendo socio oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer socio exchange cripto oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

