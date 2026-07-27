Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,79 millones de tokens, y que el total de sus reservas en criptomonedas y efectivo asciende a USD 11 800 millones

A fecha de 26 de julio de 2026 a las 19:00 h (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía ascienden a 5 787 414 ETH a un precio de USD 1948 por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 208 bitcoins (BTC), un stake (o participación) de USD 180 millones en Beast Industries, un stake de USD 61 millones en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de USD 268 millones. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (que asciende a 120,7 millones de ETH).

"Bitmine ha recomprado 6,1 millones de acciones ordinarias durante la última semana, lo que supone un aumento respecto a los 5,5 millones adquiridos la semana anterior. Hemos aumentado nuestra recompra de acciones, ya que consideramos que el aumento de la relación ETH/BTC —a pesar de que disminuyen las posibilidades de que se apruebe la Ley Clarity en 2026— es una señal de que los precios de las criptomonedas se están fortaleciendo. De hecho, este ratio se sitúa ahora en su máximo de los últimos tres meses, en 0,3000, lo que, en nuestra opinión, es un buen augurio para el futuro repunte de los precios del ETH", comentó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Los precios del ETH están alcanzando ahora su máximo de las últimas 10 semanas y, tal y como han destacado muchos analistas técnicos, creemos que los próximos niveles clave que deberá superar el ETH son los 2000 y los 2500 dólares. Nuestro asesor, Tom DeMark, de DeMark Analytics, considera que estos niveles son objetivos a corto plazo si la relación entre el ETH y el S&P 500 tras octubre de 1987 se mantiene", prosiguió Lee.

"Con más de 11 millones de acciones ordinarias recompradas, Bitmine ha llevado a cabo la mayor operación de recompra de acciones ordinarias jamás realizada por una tesorería de activos digitales de ETH o Bitcoin", afirmó Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 11,6 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4000 millones de dólares autorizado previamente.

"Durante la última semana, hemos adquirido 9946 ETH. Bitmine ha comprado ETH cada semana desde el inicio de la estrategia de tesorería de ETH, el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la solución al valle inquietante de la riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Aunque MAVAN se desarrolló inicialmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN tiene la intención de ampliarse para prestar servicio a inversores institucionales, entidades de custodia y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking del mercado. Una porción de los ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

A fecha de 26 de julio de 2026, el total de ETH en staking en Bitmine asciende a 4 917 189 (USD 9600 millones a USD 1948 por ETH). "Bitmine ha depositado en staking más ETH que cualquier otra entidad del mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking hayan depositado en staking íntegramente el ETH de Bitmine), la recompensa prevista por el staking de ETH es de USD 299 millones anualizados (utilizando el rendimiento de BMNR a 7 días del 2,65 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se estiman ahora en USD 254 millones". Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,79 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking propias de Bitmine generaron una rentabilidad a 7 días del 2,65 % (anualizada)", prosiguió Lee.

Las participaciones en criptomonedas de Bitmine ocupan el primer puesto entre las carteras de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 843 775 BTC valorados en aproximadamente USD 59 000 millones. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen medio diario de negociación de USD 597 millones (media de 5 días, a fecha de 24 de julio de 2026), lo que la sitúa en el puesto n.º 171 en EE. UU., por detrás de Hewlett Packard Enterprise (puesto n.º 170) y por delante de HCA Healthcare (puesto n.º 172) entre las 5704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC") supondrán para los servicios financieros en el futuro una transformación tan profunda como la que supuso, hace 54 años, la decisión de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 de poner fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando lugar a los emblemáticos gigantes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pagos actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente se puede consultar aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal completo de 2025 y la presentación corporativa se pueden consultar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una compañía dedicada a la minería de bitcoins que opera en Estados Unidos. La firma está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, poniendo en marcha una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando las actividades propias del protocolo, como el staking y los mecanismos de finanzas descentralizadas. La compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking específica para los activos de Bitmine, en 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como "espera", "prevé", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. El presente documento contiene, concretamente, declaraciones prospectivas relativas a: (i) los objetivos de la empresa en relación con la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la afirmación de que Bitmine ha alcanzado el 96 % de dicho objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales de la compañía y sus operaciones de staking, incluida la afirmación de que Bitmine tiene 4 917 189 ETH en staking, lo que representa USD 9600 millones, las recompensas anualizadas previstas por el staking de ETH de aproximadamente USD 299 millones (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), y los ingresos anualizados previstos actualmente por el staking de aproximadamente USD 254 millones; (iii) la expansión prevista de MAVAN para dar servicio a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso continuo de la compañía de adquirir ETH semanalmente en el marco de su "Estrategia de Tesorería de ETH"; (v) la convicción de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; (vi) las expectativas relativas al programa de recompra de acciones por valor de USD 4000 millones y su valor de plusvalía para los accionistas, incluidas las declaraciones de que Bitmine ha llevado a cabo la mayor recompra de acciones ordinarias jamás realizada por una tesorería de activos digitales de ETH o Bitcoin; (vii) declaraciones sobre los niveles de precio esperados del ETH y los objetivos técnicos, incluidas las expectativas de que los próximos niveles clave a superar sean los 2000 y los 2500 dólares para el ETH; (viii) declaraciones sobre la inversión de la compañía en Eightco Holdings como forma de obtener exposición indirecta a OpenAI; (ix) opiniones sobre el hecho de que la relación ETH/BTC se encuentre en su máximo de los últimos tres meses y las expectativas de que esto sea un buen augurio para el futuro fortalecimiento de los precios del ETH; y (x) el futuro crecimiento y avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. A la hora de evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su actividad actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, las actividades de recompra de acciones y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes Serie A de la compañía; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y el rendimiento reales en el futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las expuestas en la sección "Factores de riesgo" del formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, en su versión modificada o actualizada periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en la página web de la SEC, en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de esta nota de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.