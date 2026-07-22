Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,78 millones de tokens y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 11.500 millones de dólares

Al 19 de julio de 2026 a las 8:30 p. m. (hora del este), las reservas de criptomonedas de la empresa constaban de 5.777.468 ETH a 1.879 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 207 bitcoins (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 58 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo y valores negociables de 385 millones de dólares. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del volumen total de ETH (120,7 millones de ETH).

"Bitmine recompró aproximadamente 5,5 millones de acciones ordinarias durante la última semana a un precio promedio de 15,6156 dólares. Consideramos que la compra de nuestras acciones ordinarias contribuye a aumentar el valor para los accionistas", señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Bitmine recompró 5,5 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares autorizado anteriormente.

"Durante la última semana, adquirimos 7.430 ETH. La disminución del ritmo de compra se debe a que Bitmine ha recomprado 5,5 millones de acciones ordinarias. Bitmine compró ETH cada semana desde el inicio de la estrategia de tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el más reciente mensaje de su presidente (enlace aquí). El título del mensaje es: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth" (El ETH es la solución al misterioso valle de la riqueza)

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de los ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

Al 19 de julio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.917.189 (9.200 millones de dólares a 1.879 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking han puesto el ETH de Bitmine totalmente en staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 290 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,67 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 247 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,78 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking propias de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,67 % (anualizado)", continuó Lee.

Las reservas de criptomonedas de Bitmine ostentan el primer puesto entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 55.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se negoció a un volumen diario promedio de 579 millones de dólares (promedio de 5 días, al 17 de julio de 2026), ubicándose en el puesto 187 en EE. UU., detrás de AirBnB (puesto 186) y por delante de Fastenal (puesto 188) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, mediante una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" o expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la empresa con respecto a la adquisición de ETH, lo que incluye la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la declaración de que Bitmine ya ha recorrido el 96 % del camino hacia este objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa incluida la afirmación de que Bitmine cuenta con 4.917.189 ETH en staking, lo que representa 9.200 millones de dólares y recompensas anualizadas por staking de ETH estimadas en aproximadamente 290 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking) e ingresos anualizados por staking previstos actualmente de aproximadamente 247 millones de dólares; (iii) la expansión prevista de MAVAN para prestar servicio a los inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso constante de la empresa de adquirir ETH semanalmente en el marco de su estrategia de tesorería de ETH; (v) la creencia de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la medida tomada por EE. UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar; (vi) las expectativas respecto al programa de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de dólares y su valor añadido para los accionistas; (vii) declaraciones relativas a la inversión de la empresa en Eightco Holdings que ofrece una exposición indirecta a OpenAI; y (viii) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones de mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la serie A de la empresa; la evolución de la normativa que afecta a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir considerablemente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.